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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵

۵۰ همت از مطالبات گندم‌کاران به زودی واریز می‎شود

۵۰ همت از مطالبات گندم‌کاران به زودی واریز می‎شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در جلسه هیئت‌ دولت و با تأکید رئیس‌جمهور، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات گندمکاران کارسازی شده که طی روزهای آینده به حساب آنها واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان (همت) مطالبات گندم‌کاران در روز گذشته، گفت: در جلسه روز گذشته هیئت دولت و با تأکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مطالبات گندمکاران کارسازی شده که طی روزهای آینده به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در کشور گفت: میزان خرید گندم تاکنون به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: تأمین منابع مالی و تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران با جدیت در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

کد مطلب 6900274

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      عواقب بد حسابی دولت به کشاورز بابت پرداخت پول گندم کاران کشاورزان از تحویل زیاد گندم صرف نظر کردند چون دولت پول گندم کشاورزان را قسطی و درصدی پرداخت میکند نتیجه بد حسابی حالا روشن شد

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