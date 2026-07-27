انتشار کتابچه «زندگی با آیه ها» در قالب پویش تبیین و حفظ آیه های قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای طرح پویش تبیین و حفظ آیه های قرآن توسط کمیته فرهنگی ستاد اربعین خراسان جنوبی، کتابچه «زندگی با آیه‌ها» ویژه ایام اربعین حسینی(ع ) که برگزیده ای از کتاب «۱۰۰آیه آشنا » است، منتشر شد.

این کتابچه دارای دو بخش است. در بخش اول آن خواننده ابتدا با حرمین کاظمین(ع) آشنا می شود و در ادامه به طور مختصر زندگی امام موسی کاظم(ع) و امام محمد تقی(ع) آورده شده و به فضیلت زیارت این دو امام نیز اشاره شده است.

در بخش دوم آن هم که به پویش تبیین و حفظ آیه های قرآن در قالب اجرای طرح«زندگی با آیه ها» اختصاص یافته است، ابتدا مروری به ۳۲ آیه سوره نصر به همراه ترجمه این آیات و همچنین آیات سوره فتح شده است.

پایان بخش آن نیز به زیارت اربعین به همراه ترجمه آن زینت یافته است.

این کتابچه در ۳۲صفحه با محتوایی بسیار ساده و روان، اما غنی منتشر شده است تا تلفیقی از آیات قرآن کریم و معارف ناب اهل بیت(ع) برای همراهی با زائران حسینی در ایام اربعین باشد که از طریق موکب فرهنگی -تبلیغی مستقر در صحن صاحب الزمان(عج) در عتبات عالیات و همچنین در بین جاماندگان اربعین در استان خراسان جنوبی توزیع خواهد شد.