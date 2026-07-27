به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران ، الهام امین‌زاده، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های بین‌المللی این دانشگاه بر لزوم بازتعریف ارتباطات دانشگاهی در شرایط تحریم، تصریح کرد: همکاری‌های دانشگاهی ایجاب می‌کند بررسی کنیم در منطقه‌ای که تحریم هستیم، چگونه می‌توانیم با سایر دانشگاه‌ها ارتباط مؤثر برقرار کنیم.

سیاست‌های دانشگاه تهران برای افزایش فعالیت‌های بین‌المللی

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران به آمار پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: در سال گذشته حدود ۳۳۰۰ درخواست متقاضی خارجی داشتیم که پس از بررسی کنسولی، ۳۶۴ نفر ثبت‌نام نهایی شدند که ۵۹ درصد از این متقاضیان در مقطع دکتری هستند.

دیپلماسی علمی در کنار دیپلماسی رسمی

امین‌زاده با تاکید بر دیپلماسی علمی، خاطرنشان کرد: از زمان شروع جنگ، با ۳۰۰ دانشگاه ممتاز اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی ارتباط برقرار کردیم و از جمله با بنیاد علمی کره جنوبی توافق شد رشته زبان کره‌ای در دانشگاه تهران راه‌اندازی شود.

وی افزود: در همایش افق‌های نو، تصمیم گرفتیم در کنار دیپلماسی رسمی و میدانی، دیپلماسی علمی را نیز تقویت کنیم و دریافته‌ایم که این ظرفیت می‌تواند مشکلات ما را حل کند؛ برای نمونه، برای رفع مشکل ایران‌هراسی می‌توان یک زیست‌بوم مقاوم علمی تعریف کرد.

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشگاه تهران ۶۰۰ تفاهم‌نامه بین‌المللی امضا کرده است، تأکید کرد: به دنبال دیپلماسی اثرگذار هستیم، نه دیپلماسی نمایشی.