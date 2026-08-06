به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، میزبان معاون سفیر و دبیر اول سفارت جمهوری کره در ایران بودند تا در راستای توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی، ظرفیت‌های مشترک و افق‌های نوین تعامل فیمابین بررسی شود.

در این نشست، دو طرف با هدف اجرایی‌سازی هرچه سریع‌تر طرح‌های علمی مشترک، به بررسی دقیق ابعاد مختلف راه‌اندازی رشته تخصصی زبان و ادبیات کره‌ای دانشگاه تهران پرداختند و زمینه‌های همکاری اجرایی برای تحقق این هدف ارزشمند را ترسیم کردند.

همچنین، امکان میزبانی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی از آزمون بین‌المللی سنجش مهارت زبان کره‌ای (TOPIK)، به‌عنوان یکی از معتبرترین و مهم‌ترین آزمون‌های استاندارد سنجش این زبان، در کانون گفت‌وگوهای این نشست قرار گرفت و طرفین بر ضرورت فراهم‌سازی بسترهای لازم برای برگزاری آن تاکید کردند.

در پایان این دیدار، هیئت دیپلماتیک سفارت جمهوری کره، ضمن بازدید از بنیادهای بین‌المللی مستقر در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، از نزدیک با ظرفیت‌ها، امکانات پیشرفته و همچنین فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این مراکز آشنا شدند و از تعاملات علمی صورت‌گرفته در این بنیادها استقبال کردند.

این دیدار که با اشتراک نظر و ابراز امیدواری طرفین نسبت به تداوم این تعاملات همراه بود، گامی مؤثر در جهت تعمیق مناسبات علمی و فرهنگی دانشگاه تهران با نهادهای آموزشی و پژوهشی جمهوری کره ارزیابی می‌شود.