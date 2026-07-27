تجربه های تلخ و شیرین های یک جوان در حوزه کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین عباسی از جوانان موفق در حوزه نوآوری و کارافرینی، صبح دوشنبه در همایش «ما می‌توانیم» در خراسان جنوبی با تشریح مسیر تحصیلی و حرفه‌ای خود، از تجربیاتش در راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف و فعالیت در حوزه فناوری و هوش مصنوعی سخن گفت.

عباسی با اشاره به دوران تحصیل خود اظهار کرد: پس از پایان دوران دبیرستان به آمریکا رفتم و در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در رشته عمران و گرایش حمل‌ونقل تحصیل کردم و در ادامه نیز تحصیلاتم را در دانشگاه کالیفرنیا ادامه دادم.

وی افزود: خیلی زود متوجه شدم که تصمیمی که برای مسیر تحصیلی و شغلی خود گرفته‌ام، آن چیزی نیست که به آن علاقه دارم. با اجازه مادرم تصمیم گرفتم وارد فضای کسب‌وکار شوم و نخستین تجربه من در این مسیر، همکاری با یکی از دوستانم بود که یک کارواش آنلاین داشت و به نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو خدمات ارائه می‌کرد.

نوآوری و کارافرینی ادامه داد: در آن زمان، دوست من به‌رغم چند سال زندگی در آمریکا، تسلط چندانی به زبان انگلیسی نداشت و من در نخستین تجربه بازاریابی خود، با مراجعه به فروشندگان و نمایشگاه‌های خودرو و مذاکره با آنها، توانستم فروش ماهانه این کسب‌وکار را از حدود ۲۵ هزار دلار به نزدیک ۵۰ هزار دلار برسانم.

عباسی بیان کرد: پس از مدتی از فضای کارواش و بازاریابی فاصله گرفتم و در کسب‌وکار دیگری که یکی از دوستانم در حوزه تولید عینک‌های سفارشی و طبی و آفتابی راه‌اندازی کرده بود، وارد شدم. با پیشنهاد من، فروش محصولات این کسب‌وکار را در یک مرکز خرید آغاز کردیم و این فعالیت به‌تدریج از درآمد ماهانه حدود ۶ هزار دلار به درآمدی نزدیک به ۲۵ هزار دلار در سال ۲۰۱۶ رسید.

بیان یک تجربه از شکست

وی با اشاره به تجربه شکست در این کسب‌وکار گفت: افزایش ناگهانی درآمد باعث شد تصور کنیم همه اجزای کسب‌وکار را به‌خوبی می‌شناسیم، در حالی که هنوز بسیاری از مؤلفه‌های مدیریت یک کسب‌وکار را یاد نگرفته بودیم.

وی افزود: یکی از اشتباهات ما این بود که نتوانستیم درآمد فصل‌های پررونق را برای جبران دوره‌های کم‌فروش مدیریت کنیم و در نهایت با افزایش تعداد کارکنان به ۱۴ تا ۱۵ نفر، کسب‌وکار با شکست مواجه شد.

عباسی افزود: با آغاز دوران کرونا، تصمیم من برای بازگشت به ایران جدی‌تر شد؛ چرا که از همان سال‌های نخست حضورم در آمریکا همواره این دغدغه را داشتم که روزی به ایران بازگردم و فعالیت خود را در کشورم ادامه دهم.

وی افزود: پس از بازگشت به ایران حدود دو سال در همدان فعالیت کردم.

ظرفیت های کسب و کاری در خارج از پایتخت

عباسی تصریح کرد: همدان را نیز آگاهانه انتخاب کردم، زیرا معتقد بودم ظرفیت‌های کسب‌وکاری در شهرهای خارج از تهران نیز می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های بزرگ و اثرگذار باشد.

این جوان موفق حوزه فناوری ادامه داد: در ادامه، دوباره وارد فضای کارمندی شدم، اما تنها چند ماه بعد با توجه به تجربه‌ای که در پروژه‌های عمرانی داشتم، به فکر طراحی ابزاری برای خودکارسازی فرآیندهای این پروژه‌ها افتادم.

وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در این سامانه گفت: امروز نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند بخش قابل توجهی از زمان مورد نیاز برای تکمیل و پردازش فرم‌ها و فرآیندهای پروژه‌های عمرانی را کاهش دهند؛ فرآیندهایی که در گذشته برای هر فرم می‌توانست زمان قابل توجهی از نیروی انسانی بگیرد.

عباسی با اشاره به تجربیات خود در مسیر کارآفرینی گفت: مسیر فعالیت من از بازاریابی و کسب‌وکارهای کوچک آغاز شد، با تجربه شکست ادامه پیدا کرد، سپس به حوزه عمران و فناوری رسید و امروز تمرکز ما بر استفاده از هوش مصنوعی برای حل مسائل واقعی کسب‌وکارها و پروژه‌هاست.

طرح یک دغدغه

جوان موفق در حوزه کسب و کار و فناوری ادامه داد: اینکه وارد حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان تا وقت مان برای خودمان باشد حتما ما را با شکست رو به رو خواهد کرد.

عباسی گفت: از آن جهت که برای موفقیت در حوزه فناوری باید حدود ۱۷-۱۸ ساعت وقت بگذاریم.

وی افزود: ایده موفق در حوزه فناوری برای ما ایده ای است که دغدغه حقیقی ما برای حل یک مشکل باشد.