به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اظهار کرد: نجاتگران جمعیت هلالاحمر مازندران در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به یکهزار و ۱۰۰ حادثه امدادرسانی کردند که این میزان، حدود هفت درصد از مجموع عملیات امدادی کشور را شامل میشود.
وی با بیان اینکه بیشترین حجم عملیات مربوط به حوادث ترافیکی و جادهای بوده است، افزود: در این مدت ۵۷۷ عملیات امداد و نجات در سوانح جادهای و ترافیکی انجام شد که معادل هشت درصد از کل عملیات امداد و نجات ترافیکی کشور است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران با اشاره به توزیع شهرستانی عملیات امدادی گفت: شهرستان تنکابن با ۱۳۴ عملیات، آمل با ۱۰۶ عملیات و رامسر با ۱۰۴ عملیات، بیشترین تعداد مأموریتهای امداد و نجات را به خود اختصاص دادند.
فخاری ادامه داد: در بخش حوادث ترافیکی نیز شهرستانهای تنکابن با ۷۴ عملیات، بهشهر با ۶۶ عملیات و نکا با ۵۹ عملیات، بیشترین حجم مأموریتهای امدادی را ثبت کردند.
وی همچنین تعداد مصدومان انتقالیافته توسط نیروهای عملیاتی هلالاحمر در این بازه زمانی را ۸۸۲ نفر اعلام کرد و افزود: بیشترین آمار انتقال مصدومان مربوط به شهرستانهای تنکابن با ۱۲۹ نفر، رامسر با ۸۸ نفر و نکا با ۸۱ نفر بوده است.
فخاری از آمادگی کامل نیروهای امدادی هلالاحمر استان برای ارائه خدمات در حوادث و سوانح مختلف خبر داد و بر تداوم ارتقای توان عملیاتی و سرعت امدادرسانی در سطح استان تأکید کرد.
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