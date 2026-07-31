زورآوند: زائران اربعین تردد خود را به ساعات خنک روز موکول کنند

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، از امروز (جمعه) تا روز چهارشنبه، با توجه به افزایش رطوبت جو، هوای استان در غالب مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، در برخی ساعات افزایش ابر و به‌ویژه در نواحی غربی استان وزش باد پیش‌بینی می‌شود، اما پدیده جوی قابل توجه دیگری برای سطح استان مورد انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه طی روزهای آینده تغییر محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد، تصریح کرد: دمای هوا در اغلب نقاط استان در همین محدوده فعلی باقی می‌ماند و گرمای هوا همچنان در مناطق گرمسیر استان محسوس خواهد بود.

زورآوند با اشاره به بیشینه دمای ثبت شده در شهرستان‌های استان، گفت: قصرشیرین با دمای ۴۷ درجه سانتی‌گراد، سرپل‌ذهاب با ۴۶ درجه و گیلانغرب با ۴۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان کرمانشاه طی شبانه‌روز گذشته بودند.

وی با توجه به افزایش تردد زائران اربعین از محورهای استان و آغاز موج بازگشت زائران، توصیه کرد: زائران برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض گرمای شدید، برنامه سفر خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تردد در محورهای مواصلاتی و مرزها بیشتر در ساعات پایانی روز، عصر و پس از غروب آفتاب انجام شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین زائران در طول سفر نسبت به مصرف مداوم آب، پرهیز از حضور طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید و رعایت توصیه‌های ایمنی و بهداشتی توجه ویژه داشته باشند.