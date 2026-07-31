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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

نماینده دشتستان: ایثار و ازخودگذشتگی شهدا عامل پیروزی در جنگ است

نماینده دشتستان: ایثار و ازخودگذشتگی شهدا عامل پیروزی در جنگ است

بوشهر - نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان گفت: جنگ اخیر، نبردی بزرگ بود که پیروز واقعی آن ملت بزرگ ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح جمعه در دیدار با خانواده شهید حمیدرضا دهقانی در برازجان اظهار کرد: شهدای عزیز با ایثار و جانفشانی خود ایستادند تا ایران اسلامی سرافراز، مقتدر و پیروز بماند و امروز امنیت و عزت کشور مرهون فداکاری آنان است.

وی با تأکید بر اینکه خانواده‌های معظم شهدا بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی کشور هستند، افزود: همه ما وظیفه داریم قدردان صبر، ایثار و استقامت این خانواده‌های عزیز باشیم و در مسیر خدمت به آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشتستان همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی و دفاع از کشور، شهدای بزرگی را تقدیم کرده و مردم این شهرستان با روحیه ایثار و مقاومت، نقش مهمی در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته‌اند.

رضایی با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور تصریح کرد: خون پاک شهدا ضامن اقتدار ایران اسلامی است و ملت ایران با تکیه بر همین فرهنگ ایثار و مقاومت، از آزمون‌های سخت و توطئه‌های دشمنان با سربلندی عبور کرده است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حمیدرضا دهقانی و همه شهدای جنگ اخیر، بر تداوم راه شهدا و ضرورت تکریم خانواده‌های معظم آنان تأکید کرد.

کد مطلب 6904232

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