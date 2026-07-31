نماینده دشتستان: ایثار و ازخودگذشتگی شهدا عامل پیروزی در جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح جمعه در دیدار با خانواده شهید حمیدرضا دهقانی در برازجان اظهار کرد: شهدای عزیز با ایثار و جانفشانی خود ایستادند تا ایران اسلامی سرافراز، مقتدر و پیروز بماند و امروز امنیت و عزت کشور مرهون فداکاری آنان است.
وی با تأکید بر اینکه خانوادههای معظم شهدا بزرگترین سرمایههای معنوی کشور هستند، افزود: همه ما وظیفه داریم قدردان صبر، ایثار و استقامت این خانوادههای عزیز باشیم و در مسیر خدمت به آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشتستان همواره در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی و دفاع از کشور، شهدای بزرگی را تقدیم کرده و مردم این شهرستان با روحیه ایثار و مقاومت، نقش مهمی در پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی داشتهاند.
رضایی با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور تصریح کرد: خون پاک شهدا ضامن اقتدار ایران اسلامی است و ملت ایران با تکیه بر همین فرهنگ ایثار و مقاومت، از آزمونهای سخت و توطئههای دشمنان با سربلندی عبور کرده است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حمیدرضا دهقانی و همه شهدای جنگ اخیر، بر تداوم راه شهدا و ضرورت تکریم خانوادههای معظم آنان تأکید کرد.
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