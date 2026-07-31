به گزارش خبرنگار مهر، پرویز غفار فرد ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۹:۵۹ امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه غرق‌شدگی در منطقه پل بریم به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد که بلافاصله تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه یک دختر ۱۶ ساله دچار غرق‌شدگی شده بود که کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، وی را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای باشت منتقل کردند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این مأموریت توسط کارشناسان اورژانس، فرهاد امیدی و احسان رضایی از پایگاه اورژانس دوراهی باشت انجام شد، از شهروندان خواست هنگام حضور در مناطق آبی، از شنا کردن در محل‌های فاقد ایمنی و نظارت لازم خودداری کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.