مدیرکل بنیاد شهید بوشهر: هویت همه شهدای جنگ اخیر در استان احراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری صبح جمعه در دیدار با خانواده شهید حمیدرضا دهقانی در برازجان اظهار کرد: طی جنگ اخیر در استان بوشهر ۶۰ شهید تقدیم شد که از این تعداد، ۳۷ شهید اهل استان بوشهر هستند.
وی افزود: بنیاد شهید با همراهی مجموعه مدیریت استان در کنار خانوادههای معظم شهدا حضور داشته و اقدامات لازم برای احراز هویت شهدا، اطلاعرسانی، تکریم خانوادهها و پیگیری امور آنان با سرعت انجام شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با قدردانی از همکاری مسئولان استان بیان کرد: این اقدامات تنها با تلاش بنیاد شهید امکانپذیر نبود و فرمانداران، نمایندگان شهرستانها، اعضای شورای تأمین، دستگاههای اجرایی و سایر مسئولان همکاری ارزشمندی در خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا داشتند.
حیدری از همراهی استاندار بوشهر، مشاور استاندار و فرمانداران شهرستانهای استان در پیگیری امور خانوادههای شهدا تقدیر کرد و گفت: همدلی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف موجب شد خدمات لازم در کوتاهترین زمان به خانوادههای معزز شهدا ارائه شود.
وی تأکید کرد: بنیاد شهید خود را موظف میداند با تمام ظرفیت در کنار خانوادههای معظم شهدا باشد و خدمت به این عزیزان را وظیفهای ارزشمند و ماندگار میداند.
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