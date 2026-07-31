به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند ظهر جمعه در نشست خبری پس از بازدید از پایانه مرزی خسروی، با قدردانی از استاندار کرمانشاه، فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان و مدیران اجرایی، اظهار کرد: آنچه امروز در مرزهای اربعینی مشاهده میشود، حاصل همافزایی، مدیریت میدانی و مشارکت همه دستگاهها و مردم در خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی افزود: در تمامی این مرزها جلوهای از ایثار، همدلی و خدمت صادقانه به زائران دیده میشود و امروز مرز خسروی نیز با انسجام، نظم و آمادگی مطلوب، خدمات شایستهای به زائران ارائه میدهد.
اربعین بزرگترین اجتماع انسانی جهان است
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هیچ اجتماع انسانی در جهان با اربعین قابل مقایسه نیست، گفت: این حرکت عظیم مردمی با وجود حضور میلیونها زائر، از نظر مدیریت، ایمنی و میزان رضایتمندی، الگویی کمنظیر در دنیا به شمار میرود.
کولیوند ادامه داد: حضور مردم، خیرین، نیروهای امدادی، دستگاههای اجرایی و موکبها در کنار یکدیگر، حماسهای بزرگ را رقم زده که نمونه آن در هیچ نقطهای از جهان دیده نمیشود.
بیش از یک میلیون خدمت درمانی به زائران در عراق ارائه شد
وی با تشریح خدمات درمانی هلالاحمر در عراق اظهار کرد: از آغاز عملیات اربعین تاکنون بیش از یک میلیون خدمت درمانی و سلامت به زائران ارائه شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران افزود: حدود ۴۰۰ هزار خدمت در موکبهای عمومی ایرانی و عراقی انجام شده و ۲۶۸ هزار خدمت نیز با همکاری هلالاحمر عراق، وزارت بهداشت عراق و حشدالشعبی ارائه شده است.
کولیوند خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر ایران اکنون در چندین بیمارستان در شهرهای نجف و کربلا و همچنین مسیر نجف تا کربلا مستقر است و علاوه بر بیمارستانهای تخصصی، درمانگاههای عمومی و تخصصی و تیمهای پزشکی سیار نیز در مسیر تردد زائران فعالیت میکنند.
انتقال سریع بیماران به ایران ادامه دارد
وی با اشاره به وضعیت بیماران بستری در عراق گفت: تاکنون ۳۶۰ زائر در بیمارستانهای عراق بستری شدهاند که ۲۵۰ نفر پس از درمان ترخیص شده و ۵۶ نفر همچنان تحت درمان هستند.
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران افزود: هر بیمار یا مصدومی که امکان ادامه درمان در ایران را داشته باشد، بدون فوت وقت و با هماهنگی کامل به کشور منتقل میشود و این روند با همکاری مناسب مرزهای خسروی و مهران در حال انجام است.
وی تصریح کرد: انتقال بیماران در مرز خسروی با سرعت بسیار مطلوب انجام میشود و گزارشها نشان میدهد بیماران بدون معطلی از آمبولانسهای عراقی به ناوگان امدادی ایران منتقل میشوند.
ظرفیت امدادی هلالاحمر افزایش یافته است
کولیوند با اشاره به تقویت تجهیزات امدادی گفت: ناوگان جمعیت هلالاحمر با ورود خودروهای جدید نجات، آمبولانس و خودروهای عملیاتی به شکل قابل توجهی توسعه یافته و امکانات امدادی کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: پایگاههای امدادی از محورهای شرقی تا مرزهای غربی کشور فعال هستند و هرچه به مرزهای اربعینی نزدیک میشویم، تراکم نیروها و تجهیزات نیز افزایش مییابد.
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای جدید در عملیات اربعین گفت: سامانههای مشاوره پزشکی، آموزشهای سلامت، مدیریت بیماریهای واگیر و خدمات پزشکی از راه دور در داخل ایران و عراق فعال شده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات ایفا کردهاند.
وی افزود: استفاده از این فناوریها موجب افزایش رضایتمندی زائران شده و روند ارائه خدمات درمانی را تسهیل کرده است.
اربعین، فرصتی برای معرفی توان امدادی ایران
کولیوند با بیان اینکه تجربه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تجمعات انبوه مورد توجه مجامع بینالمللی قرار گرفته است، گفت: مسئولان صلیب سرخ جهانی از نزدیک در عملیات اربعین حضور یافتهاند و از شیوه مدیریت این اجتماع بزرگ ابراز شگفتی کردهاند.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شده دورههای آموزشی مدیریت عملیات امدادی برای مدیران صلیب سرخ کشورهای مختلف با محوریت تجربه ایران برگزار شود.
خدمات هلالاحمر نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به رشد خدمات امدادی در اربعین امسال گفت: میزان خدمات ارائه شده از سوی جمعیت هلالاحمر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته که نشاندهنده توسعه ظرفیتها و حضور گستردهتر نیروهای امدادی است.
کولیوند همچنین با استقبال از درخواستهای مطرح شده برای تقویت امکانات مرزهای خسروی و سومار، تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر با تمام توان از توسعه زیرساختهای امدادی در استان کرمانشاه حمایت خواهد کرد و هر اقدامی که به ارتقای خدمترسانی به زائران منجر شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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