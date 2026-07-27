به گزارش خبرگزاری مهر، مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی همزمان با فرارسیدن روز جهانی افراد دارای کم‌توان ذهنی، با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش اعتماد به نفس و تقویت مشارکت اجتماعی افراد کم‌توان ذهنی، این مناسبت را فرصتی برای ترویج فرهنگ پذیرش، احترام به کرامت انسانی و معرفی توانمندی‌های این قشر از جامعه دانست.

وی با اشاره به مسئولیت فدراسیون در توسعه ورزش برای تمام افراد دارای معلولیت، بر ضرورت گسترش فرصت‌های ورزشی، استعدادیابی، آموزش و حمایت از ورزشکاران تأکید کرد و از برنامه‌های فدراسیون برای توسعه ورزش پارادوومیدانی و فراهم‌سازی زمینه حضور هرچه گسترده‌تر ورزشکاران در میادین ملی و بین‌المللی خبر داد.



تیشه گران با بیان اینکه روز جهانی افراد دارای کم توان ذهنی فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ احترام به کرامت انسانی و توجه بیشتر به توانمندی‌های افراد دارای کم‌توان ذهنی است، گفت: این عزیزان با برخورداری از استعدادها و ظرفیت‌های قابل توجه، شایسته حضور فعال در تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هستند و وظیفه ما فراهم کردن بستر مناسب برای شکوفایی توانایی‌های آنان است.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی با تاکید بر اهمیت نقش ورزش در ارتقای کیفیت زندگی افراد کم‌توان ذهنی ادامه داد: ورزش تنها یک فعالیت جسمانی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای افزایش اعتماد به نفس، تقویت مهارت‌های اجتماعی، ارتقای سلامت جسم و روان و ایجاد حس مشارکت در جامعه است. حضور در محیط‌های ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز رشد فردی و اجتماعی این ورزشکاران باشد و فرصت‌های جدیدی را پیش روی آنان قرار دهد.



وی همچنین در مورد برنامه‌های فدراسیون پارادوومیدانی در این زمینه یادآور شد: فدراسیون پارادوومیدانی همواره بر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی برای تمام ورزشکاران دارای معلولیت تأکید دارد. تلاش می‌کنیم با گسترش استعدادیابی، برگزاری مسابقات، توسعه آموزش مربیان و همکاری با نهادهای مرتبط، زمینه حضور گسترده‌تر ورزشکاران در میادین داخلی و بین‌المللی را فراهم کنیم و با دعوت از نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور اردوهای آمادگی را تا پایان شهریورماه جهت حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی که دی ماه در تایلند برگزار می‌شود، برپا خواهیم کرد.



تیشه گران تصریح کرد: خانواده‌ها بزرگ‌ترین حامیان این عزیزان هستند و نقش بی‌بدیلی در کشف استعدادها و ایجاد انگیزه دارند. از جامعه نیز انتظار داریم با نگاه مبتنی بر احترام، پذیرش و فرصت‌های برابر، زمینه مشارکت هرچه بیشتر افراد کم‌توان ذهنی را فراهم کند. باور داریم که با همدلی و حمایت، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای این عزیزان رقم زد.



سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی گفت: روز جهانی افراد کم‌توان ذهنی یادآور این حقیقت است که تفاوت‌ها هرگز مانعی برای موفقیت نیستند. فدراسیون پارادوومیدانی خود را متعهد می‌داند در مسیر توسعه ورزش، عدالت، برابری فرصت‌ها و حمایت از تمامی ورزشکاران دارای معلولیت گام بردارد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد حضور پررنگ‌تر این عزیزان در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی باشیم.