اعضای تیم ملی پارادوومیدانی زنان معاینه پزشکی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی زنان، ورزشکاران تحت معاینات تخصصی پزشکی قرار گرفتند تا شرایط سلامت، آمادگی بدنی و شاخص‌های مورد نیاز پیش از ادامه برنامه‌های تمرینی و اردوهای تیم ملی بررسی شود.



کادر پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی با انجام ارزیابی‌های لازم، وضعیت ورزشکاران را مورد بررسی قرار داده و توصیه‌های پزشکی و مراقبتی لازم را به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و ارتقای عملکرد ورزشکاران ارائه کردند.



تیم ملی پارادوومیدانی بانوان خود را برای حضور قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا آماده می‌کند.