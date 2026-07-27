افزایش ضایعات نان در رودبار به دلیل کیفیت پایین آرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان با اشاره به انباشت شکایات نانوایان در دو ماه اخیر، اظهار کرد: آرد تحویلی به خبازیها از سستی بیش از حد برخوردار است که باعث وارفتن خمیر، افزایش چشمگیر دورریز و ضایعات در مراحل پخت و در نتیجه کاهش فاحش کیفیت نان تولیدی شده است.
معاون برنامهریزی فرمانداری رودبار تأکید کرد: این افزایش ضایعات و زایدات، افزون بر هدررفت سرمایه و بیتالمال، به تضییع نعمت و برکت الهی نیز دامن میزند و متأسفانه وقتی بخشی از خمیر آمادهشده به دور ریخته میشود، نهتنها هزینههای نانوایی و منابع عمومی به هدر میرود، بلکه تعداد نان تولیدی و فروختهشده با میزان آرد دریافتی تناسبی ندارد.
نصیری لاکه با اشاره به عملکردمحور بودن سهمیهبندی آرد ماهانه، خاطرنشان کرد: وقتی به دلیل کیفیت پایین آرد، تولید و فروش نان کاهش مییابد، تراکنشهای ثبتشده در سامانه «نانینو» با اختلال مواجه شده و آمار عملکردی واحدهای خبازی افت میکند. این مسئله بهطور مستقیم باعث کاهش سهمیه آرد همان واحدها در دو ماه آینده خواهد شد و فشار معیشتی دوچندانی بر نانوایان و سفره مردم وارد میآورد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر کارخانجات آردسازی و بازنگری اساسی در فرآیند توزیع، هشدار داد: تا زمانی که ریشهیابی دقیق و اصلاح ساختاری در زنجیره تأمین آرد صورت نگیرد، نه فقط کیفیت نان بهبود نمییابد، بلکه بحران ضایعات و کاهش سهمیهها به معضلی پایدار تبدیل خواهد شد.
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