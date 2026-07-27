به گزارش خبرنگار مهر، سردار امید نودهی، با اشاره به استقرار تجهیزات جدید صدور گذرنامه در «محرم‌شهر» میدان آزادی گفت: یکی از محل‌هایی که در سال‌های گذشته همواره میزبان پلیس مهاجرت و گذرنامه بوده، محرم‌شهر است؛ جایی که هر سال پذیرای جمع زیادی از عاشقان اباعبدالله (ع) و زائران اربعین حسینی است.

وی افزود: نخستین نیاز زائران برای سفر اربعین، دریافت گذرنامه زیارتی است. از همین رو، دستگاه‌های پرتابل و سیار صدور گذرنامه در این محل مستقر شده‌اند تا خدمات مورد نیاز متقاضیان با سرعت بیشتری ارائه شود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا ادامه داد: برخلاف سال‌های گذشته که ثبت درخواست‌ها با استفاده از فرم‌های کاغذی انجام می‌شد، اکنون با بهره‌گیری از این دستگاه‌ها فرآیند ثبت درخواست به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود که اقدامی نوین در ارائه خدمات به زائران محسوب می‌شود.

نودهی با بیان اینکه اجرای این طرح از محرم‌شهر آغاز شده است، تصریح کرد: تمامی این دستگاه‌ها به‌صورت بومی طراحی و تولید شده‌اند و در ساخت آن‌ها از هیچ فناوری یا نمونه خارجی استفاده نشده است.