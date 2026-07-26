۵۸ هزار درخواست گذرنامه اربعین در اصفهان ثبت شد

سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات گسترده فرماندهی انتظامی استان اصفهان برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی اظهار کرد: از چهارم تیرماه تاکنون، مجموعه انتظامی استان با آمادگی کامل و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، خدمات مربوط به صدور و پیگیری گذرنامه زائران را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این اقدامات در راستای تدابیر ابلاغی فرمانده کل فراجا و با هدف تسریع در روند خدمت‌رسانی به متقاضیان سفر اربعین انجام شده تا زائران بتوانند بدون دغدغه‌های اداری، مقدمات حضور در این رویداد بزرگ معنوی را فراهم کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به آمار ثبت درخواست‌ها تصریح کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۱۳ هزار و ۱۵۲ درخواست برای صدور گذرنامه عادی و ۴۵ هزار و ۵۹۵ درخواست برای صدور گذرنامه زیارتی در استان به ثبت رسیده است که در مجموع نشان‌دهنده ثبت بیش از ۵۸ هزار تقاضا برای دریافت مدارک سفر اربعین در اصفهان است.

وی ادامه داد: این حجم از تقاضا بیانگر استقبال گسترده مردم استان اصفهان برای حضور در مراسم عظیم و باشکوه اربعین حسینی است و بر همین اساس، پلیس تلاش کرده با برنامه‌ریزی دقیق، از ایجاد تراکم و تأخیر در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری کند.

سردار حسنوند با بیان اینکه خدمات پلیس در این ایام صرفاً به ثبت درخواست صدور گذرنامه محدود نمی‌شود، گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها مربوط به رفع نقص پرونده‌های گذرنامه زیارتی است که در دفاتر پلیس +۱۰ و همچنین برخی کافی‌نت‌ها ثبت شده و به دلایل مختلف نیازمند تکمیل یا اصلاح اطلاعات بوده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین برای زائرانی که زمان سفر آنان نزدیک است، فرآیند پیگیری و تسریع در صدور گذرنامه با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا این افراد بتوانند در موعد مقرر، مدارک لازم برای خروج از کشور را دریافت کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به دیگر خدمات ارائه‌شده در این حوزه بیان کرد: رفع نواقص مرتبط با اطلاعات ثبت احوال، رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با وضعیت نظام وظیفه، دریافت مجوز خروج کارکنان نیروهای مسلح و سربازان با هماهنگی حفاظت اطلاعات و نیز ثبت و صدور گذرنامه زیارتی برای نظامیان و کارکنان وظیفه، از جمله اقداماتی است که با سرعت و دقت در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی پلیس در این فرایند، کاهش مراجعات حضوری مردم، تسهیل امور اداری، جلوگیری از سردرگمی متقاضیان و فراهم کردن شرایطی است که زائران بتوانند با آرامش بیشتری خود را برای این سفر معنوی آماده کنند.

سردار حسنوند با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به زائران اربعین از اولویت‌های مهم فرماندهی انتظامی استان در این ایام است، اظهار کرد: همه بخش‌های مرتبط در مجموعه انتظامی با هماهنگی کامل در حال فعالیت هستند تا خدمات مورد نیاز متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

وی در ادامه از شهروندان و متقاضیان سفر اربعین خواست برنامه‌ریزی لازم برای دریافت گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند و افزود: هرچه ثبت درخواست‌ها زودتر انجام شود، امکان بررسی، رفع نقص احتمالی و تحویل به‌موقع گذرنامه نیز با سهولت بیشتری فراهم خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: پلیس با تمام توان در کنار زائران اربعین حسینی قرار دارد و تلاش می‌کند با ارائه خدمات سریع، دقیق و هوشمند، زمینه سفری ایمن، آسان و بدون دغدغه را برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم سازد.