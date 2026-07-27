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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

یگان ویژه فراجا دو قاچاقچی دخانیات و ارز را در مرز مهران دستگیر کرد

یگان ویژه فراجا دو قاچاقچی دخانیات و ارز را در مرز مهران دستگیر کرد

یگان‌ ویژه فراجا از دستگیری دو قاچاقچی دخانیات و اسکناس قاچاق در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یگان ویژه فراجا اعلام کرد: دو قاچاقچی که قصد انتقال دخانیات و اسکانس قاچاق به داخل و خارج از کشور را داشتند، دستگیر شدند.در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران تیپ سوم امام حسین(ع) و تعامل با فرماندهی انتظامی استان ایلام قاچاقچیان کالا و ارز شناسایی و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

حفاظت از اموال عمومی یکی از اهداف مهم ما می باشد و هیچ استثنایی برای افراد دخیل در فساد در نظر گرفته نخواهد شد.

یگان ویژه به صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از تجهیزات فنی، اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در گیت های بازرسی مرزی مهران، با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق کالا برخورد قاطع خواهد کرد.

کد مطلب 6900793

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