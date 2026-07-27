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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

پایان کار جوانان هندبال ایران در آسیا با پیروزی مقابل چین

پایان کار جوانان هندبال ایران در آسیا با پیروزی مقابل چین

تیم هندبال جوانان ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مصاف چین رفت و در پایان موفق به شکست میزبان رقابت ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال جوانان ایران در آخرین بازی خود در مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ امروز (دوشنبه) رو در روی میزبان رقابت‌ها، چین، قرار گرفت و موفق شد از سد این تیم عبور کند.

ملی‌پوشان جوان هندبال ایران که مقابل تماشاگران چینی بازی می کردند، در این مسابقه از ابتدا عملکردی قابل قبولی را مقابل حریف خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند در نهایت بازی را با نتیجه ۳۸ بر ۳۱ به سود خود به پایان ببرند.

با این نتیجه تیم ملی هندبال جوانان ایران با کسب عنوان هفتمی نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی موفق به شکست تیم های قدرتمندی همچون قطر و کویت شده بود، اما در ادامه با شکست مقابل بحرین شانس حضور در نیمه نهایی را از دست داد.

کد مطلب 6900622

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