  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

ارتش روسیه ۲ کشتی حامل محموله نظامی اوکراین را هدف قرار داد

ارتش روسیه ۲ کشتی حامل محموله نظامی اوکراین را هدف قرار داد

روسیه از حملات به بنادر اوکراین که برای تحویل تدارکات به ارتش این کشور استفاده می‌شدند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت «اسپوتنیک» روسیه گزارش داد که ارتش این کشور همچنان به حملات شبانه علیه بنادر اوکراین ادامه می‌دهد که محل تحویل تدارکات ارتش اوکراین است.

در همین رابطه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بامداد امروز دوشنبه در بندر نیکولایف، پهپادهای تهاجمی روسیه دو کشتی باری - در لحظه‌ای که در حال تخلیه محموله‌های نظامی بودند - هدف قرار دادند.

چند روز پیش نیز وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «نیروهای این کشور بنادر اوکراین و کشتی‌های مورد استفاده در راستای منافع نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند. زیرساخت‌های بندری در اودسا، کارگاه تعمیر کشتی در بندر چورنومورسک و همچنین ۴ کشتی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین هدف حمله قرار گرفتند.»

کد مطلب 6900659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها