به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با اسکای نیوز اذعان کرد که راه‌اندازی سریع تولید موشک‌ها برای سامانه‌های موشکی زمین به هوای پاتریوت آمریکایی در اوکراین امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی گفت: البته ما در مسیر ساخت سامانه دفاع هوایی ضد بالستیک اوکراینی، اروپایی و ... خود هستیم. اما برای این کار به کمی زمان نیاز داریم. نکته دوم را با دونالدترامپ، رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشتیم و او پذیرفت که مجوزهایی برای تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین به من بدهد. اما باز هم به دلیل مراحل اداری سریع نیست.

در جریان اجلاس ناتو در اوایل ماه ژوئیه، ترامپ درباره احتمال راه‌اندازی تولید مجاز موشک‌های زمین به هوای پاتریوت در اوکراین در آینده صحبت کرد و بعداً امانوئل مکرون، همتای فرانسوی او، از برنامه‌هایی برای فراهم کردن فرصت تولید موشک‌های رهگیر فرانسوی آستر-۳۰ تحت لیسانس به کی‌یف خبر داد.

روزنامه ساندی تلگراف اعلام کرد که مجوزهای تولید سلاح‌های غربی، از جمله سامانه‌های پاتریوت آمریکایی، در خاک اوکراین، نه امسال و نه احتمالاً سال آینده به کی‌یف کمکی نخواهد کرد.