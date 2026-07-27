به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: پس از شکست آمریکا در زدوخورد نظامی با ایران طی دو هفته اخیر در نواحی جنوبی کشورمان، آمریکایی‌ها چاره را در گشایش جبهه‌های دیگر دیدند و از این‌رو به مزدوران اوکراینی خود دستور دادند تا در شمال ایران شیطنت کنند؛ البته قطعا پاسخ محکمی به این شیطنت اوکراینی‌ها و رئیس‌جمهور احمق‌شان یعنی ولادی میر زلنسکی داده خواهد شد. تداوم ماجراجویی‌های اوکراین در کسوت پیاده‌نظام ناتو و آمریکا، بیش از آنکه نشان از اراده سیاسی داشته باشد، گواهی بر استیصال واشنگتن در مدیریت میدان‌های نبرد است.

پس از ناکامی پروژه شکست ایران در خلیج ‌فارس و شکست عملیاتی بازدارندگی پوشالی آمریکا، اتاق‌های فکر غربی با دمیدن در تنور تحریکات دریایی در خزر، سعی در تغییر ثقل تنش‌ها دارند. این پیاده‌روی انتحاری زلنسکی در تله امنیتی آمریکا، تنها بهای سنگین‌تری را برای حامیان غربی او در محاسبات ژئوپلیتیک اوراسیا رقم خواهد زد. بازی خطرناک رژیم مستقر در اوکراین در شمال ایران، یک خطای محاسباتی استراتژیک و خروج از دایره متعارف دیپلماسی است. واشنگتن که در مواجهه مستقیم با توان بازدارندگی ایران در جنوب کشور به بن‌بست رسیده، اکنون با فعال‌سازی بازوی نیابتی خود در دریای خزر، در پی بازتولید ناامنی کنترل‌شده است.

این شیطنت مذبوحانه که با دستور مستقیم کاخ سفید طراحی شده، نه تنها امنیت منطقه را متزلزل نمی‌کند، بلکه عمق پاسخ دفاعی ایران را از سواحل جنوبی تا کریدورهای شمالی بازتعریف خواهد کرد. اینکه زلنسکی، در حالی که کشورش زیر چکمه‌های شکست در جبهه‌های شرقی دست‌وپا می‌زند، بخواهد در دریای خزر برای اربابان آمریکایی‌اش خوش‌رقصی کند، بیش از هر چیز نمایانگر فروپاشی درک استراتژیک در کابینه کی‌یف است. انتقال میدان تنش از حوزه نفوذ روسیه به منافع حیاتی ایران، یک قمار احمقانه است که هزینه و صورت‌حساب آن نه برای واشنگتن، بلکه برای تداوم موجودیت سیاسی دولت اوکراین صادر خواهد شد. تهران، با رصد دقیق این تحرکات ایذایی، پاسخ این گستاخی را در زمانی که خود برمی‌گزیند، با قاطعیتی به‌مراتب سنگین‌تر از نبردهای اخیر خلیج ‌فارس خواهد داد.

حمله تجاوزکارانه در خزر

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن حمله اوکراین به شناور تجاری ایران در دریای خزر، این اقدام را مصداق تجاوز، نقض منشور ملل متحد و عاملی برای تشدید ناامنی دانست و بر حق ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تاکید کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اقدام رژیم اوکراین را در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در بامداد شنبه سوم مرداد که موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد، به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام را نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه دانست که می‌تواند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد.

در بیانیه دستگاه دیپلماسی کشورمان تصریح شده که تعرض رژیم اوکراین به شناور تجاری ایران در دریای خزر که صراحتا از سوی رئیس آن رژیم مورد اذعان قرار گرفته است، نشانه تداوم رویکرد غیرمنطقی و خصمانه رژیم اوکراین نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه در منازعه بین روسیه و اوکراین مداخله نداشته است! توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای اروپایی و همه اعضای سازمان ملل را به این واقعیت آشکار جلب می‌کند که رژیم اوکراین با حمله به شناور تجاری ایران نه تنها مرتکب تخلف بین‌المللی شد، بلکه به شیوه‌ای خطرناک، در پی گسترش آتش جنگ و ناامنی است.

هر طرفی که دغدغه صلح و امنیت در شرق اروپا و مناطق پیرامونی دارد، باید در قبال این اقدام خطرناک رژیم اوکراین موضع مسئولانه‌ای اتخاذ نموده و هیات‌ حاکمه اوکراین را به‌خاطر این اقدام مجرمانه و تحریک‌آمیز پاسخگو کند. در بیانیه دستگاه دیپلماسی کشورمان قید شده که جمهوری اسلامی ایران وفق اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل به‌ویژه اصل دفاع مشروع، در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد. بدیهی است مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی رئیس رژیم اوکراین، برعهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود.

احضار کاردار موقت اوکراین

به دنبال اقدام مجرمانه ارتش اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر شنبه‌شب کاردار موقت اوکراین در تهران از سوی منوچهر مرادی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به این اقدام خصمانه و مجرمانه به وی ابلاغ شد. همچنین تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع کرده و تعرض به جان و دارایی شهروندان خود را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

اروپا، حمله اوکراین به شناور ایرانی را محکوم کند

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه شنبه سوم مرداد در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، ضمن محکومیت شدید و قاطعانه حمله نظامی رژیم اوکراین به یک شناور تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، خواستار واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این اقدام جنایتکارانه شد. طرفین همچنین با اشاره به تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متعاقب پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات آمریکا علیه ایران، بر ضرورت اتخاذ ابتکارات دیپلماتیک برای مدیریت تنش‌ها تاکید کردند.

در خلیج فارس پاسخ دهیم

بدون تردید، تجاوز اوکراین علیه ناوگان تجاری ایران در خزر، کنشی ایذایی نیست، بلکه بخشی از یک پازل بزرگ‌تر برای انتقال بحران به محیط‌های امن پیرامونی ایران است. این بازی آمریکایی که با نیابت دولت کی‌یف هدایت می‌شود، تلاشی برای تحت‌الشعاع قرار دادن شکست‌های میدانی غرب در خلیج ‌فارس است. تهران نباید به این تقسیم کار شوم تن دهد؛ پاسخ متناسب، نه در شمال، بلکه در قلب منافع دریایی آمریکا در خلیج ‌فارس، پیامی است که زبان دیپلماسی تحمیلی را برای واشنگتن ترجمه خواهد کرد.

استراتژی مشغول‌سازی ایران در جبهه شمال، تله‌ای برای خنثی‌سازی دستاوردهای ایران در جبهه جنوب است. واشنگتن که در مواجهه با اقتدار دریایی ایران در تنگه هرمز و مناطق پیرامونی به استیصال رسیده، اکنون با استفاده از ابزار کی‌یف در پی ایجاد یک موازنه منفی است. آدرس غلط جنگ نیابتی در خزر، تنها زمانی اصلاح می‌شود که هزینه این شیطنت، در همان نقطه‌ای که امنیت اقتصادی غرب را تهدید می‌کند یعنی خلیج ‌فارس با قاطعیتی راهبردی پرداخت شود.

به تهاجم اوکراین به کشتی تجاری ایران باید پاسخ متناسب را در خلیج فارس داد. اوکراین بدون دستور یا هماهنگی آمریکا دست به چنین اقدامی نمی‌زند. آتش‌بس یک طرفه در جنوب و مشغول‌سازی ایران در شمال، بازی فریب آمریکا و انتقام از همکاری‌های برخی کشورهای دوست با ایران علیه آمریکا در جنوب است. اتصال نقاط تنش از خزر تا خلیج ‌فارس، امضای آشکار طراحان پنتاگون بر جبین دولت اوکراین است. اینکه زلنسکی، در اوج فروپاشی درونی، پرچم نیابت واشنگتن را در شمال ایران بالا برده، نشان‌دهنده یک آتش‌بس دروغین در جنوب و یک تنش‌آفرینی هدایت‌شده در شمال است. هرگونه خویشتنداری در قبال این تعرض تجاری و نظامی، واشنگتن را به تداوم این بازی فریب گستاخ‌تر می‌کند؛ پاسخ متقابل باید چنان عمیق باشد که واشنگتن بفهمد، جبهه‌بندی‌های جغرافیایی برای ایران، مانعی در مسیر اعمال قدرت قاطع نیست.