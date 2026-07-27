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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

حجت‌الاسلام دهقان: مساوات ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد

حجت‌الاسلام دهقان: مساوات ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد

قروه – رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه در جمع دانش‌آموزان مدرسه صدرا، «تقوا» را تنها معیار برتری در اسلام دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ مساوات برای مقابله با تبعیض تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دهقان ظهر دوشنبه در جمع دانش‌آموزان مدرسه دخترانه صدرا قروه که در نماز جماعت ظهر و عصر اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان حضور یافته بودند، با تبیین مبانی عدالت در اندیشه اسلامی اظهار کرد: مساوات در نگاه دینی فراتر از یک مفهوم صرفاً اجتماعی است؛ این مفهوم مستقیماً از کرامت ذاتی و جایگاه ارزشمند انسان در نظام خلقت سرچشمه می‌گیرد.

وی افزود: در آموزه‌های ناب اسلامی، رنگ، نژاد، جایگاه اقتصادی و موقعیت اجتماعی ملاک برتری نیستند، بلکه تنها تقوا و پرهیزکاری است که به عنوان معیار اصلی سنجش ارزش و برتری افراد نزد پروردگار معرفی شده است.

وی در ادامه با تشریح ابعاد کاربردی این فرهنگ در جامعه امروزی اظهار کرد: تحقق عملی فرهنگ مساوات در جامعه، نیازمند عزمی عمومی برای مقابله با تبعیض‌های ناروا و نابرابری‌های اجتماعی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه یادآور شد: فراهم کردن فرصت‌های رشد و پیشرفت عادلانه برای تمامی افراد، کلید اصلی توسعه پایدار است؛ به طوری که جامعه‌ای که بتواند عدالت و مساوات را در رفتارهای اجتماعی خود به صورت فرهنگ عمومی نهادینه کند، بدون شک مسیر همدلی، انسجام و پویایی اجتماعی را با شتاب و جدیت بسیار بیشتری دنبال خواهد کرد.

این برنامه که در راستای تقویت تعامل هدفمند میان مراکز آموزشی و نهادهای دینی برگزار شد، فرصتی مغتنم را برای نسل نوجوان فراهم آورد تا ضمن اقامه نماز جماعت، در فضایی صمیمانه با مفاهیم عمیق اخلاقی و اجتماعی آشنا شوند.

گفتنی است، این آیین در قالب سلسله‌برنامه‌های ترویج فرهنگ اقامه نماز و با هدف پیوند میان نسل جوان و معارف اصیل دینی در اداره تبلیغات اسلامی قروه ترتیب داده شده بود.

کد مطلب 6900679

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