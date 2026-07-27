به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی دهقان ظهر دوشنبه در جمع دانشآموزان مدرسه دخترانه صدرا قروه که در نماز جماعت ظهر و عصر اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان حضور یافته بودند، با تبیین مبانی عدالت در اندیشه اسلامی اظهار کرد: مساوات در نگاه دینی فراتر از یک مفهوم صرفاً اجتماعی است؛ این مفهوم مستقیماً از کرامت ذاتی و جایگاه ارزشمند انسان در نظام خلقت سرچشمه میگیرد.
وی افزود: در آموزههای ناب اسلامی، رنگ، نژاد، جایگاه اقتصادی و موقعیت اجتماعی ملاک برتری نیستند، بلکه تنها تقوا و پرهیزکاری است که به عنوان معیار اصلی سنجش ارزش و برتری افراد نزد پروردگار معرفی شده است.
وی در ادامه با تشریح ابعاد کاربردی این فرهنگ در جامعه امروزی اظهار کرد: تحقق عملی فرهنگ مساوات در جامعه، نیازمند عزمی عمومی برای مقابله با تبعیضهای ناروا و نابرابریهای اجتماعی است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه یادآور شد: فراهم کردن فرصتهای رشد و پیشرفت عادلانه برای تمامی افراد، کلید اصلی توسعه پایدار است؛ به طوری که جامعهای که بتواند عدالت و مساوات را در رفتارهای اجتماعی خود به صورت فرهنگ عمومی نهادینه کند، بدون شک مسیر همدلی، انسجام و پویایی اجتماعی را با شتاب و جدیت بسیار بیشتری دنبال خواهد کرد.
این برنامه که در راستای تقویت تعامل هدفمند میان مراکز آموزشی و نهادهای دینی برگزار شد، فرصتی مغتنم را برای نسل نوجوان فراهم آورد تا ضمن اقامه نماز جماعت، در فضایی صمیمانه با مفاهیم عمیق اخلاقی و اجتماعی آشنا شوند.
گفتنی است، این آیین در قالب سلسلهبرنامههای ترویج فرهنگ اقامه نماز و با هدف پیوند میان نسل جوان و معارف اصیل دینی در اداره تبلیغات اسلامی قروه ترتیب داده شده بود.
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