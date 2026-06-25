نماز ظهر عاشورا در قروه با حضور گسترده عزاداران حسینی اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حسینی در شهرستان قروه همزمان با روز عاشورا و پس از برگزاری مراسم‌های سوگواری، دسته‌های عزاداری و برنامه‌های مذهبی، در صفوف به‌هم‌پیوسته نماز جماعت حضور یافتند و نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.

اقامه این نماز در میانه آیین‌های عزاداری، جلوه‌ای از پایبندی پیروان مکتب حسینی به ارزش‌های دینی و پیام عاشورا، به‌ویژه اهمیت نماز، بندگی خداوند و ایستادگی در مسیر حق بود.

مردم قروه با حضور در این مراسم معنوی، یاد و خاطره شهدای کربلا را گرامی داشتند و با تأسی از سیره امام حسین(ع)، بر استمرار راه آن حضرت در اقامه دین و عمل به فرایض الهی تأکید کردند.