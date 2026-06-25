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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

نماز ظهر عاشورا در قروه با حضور گسترده عزاداران حسینی اقامه شد

نماز ظهر عاشورا در قروه با حضور گسترده عزاداران حسینی اقامه شد

قروه- همزمان با عاشورای حسینی، عزاداران شهرستان قروه پس از برگزاری آیین‌های سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، نماز ظهر عاشورا را با حضور پرشور مردم اقامه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حسینی در شهرستان قروه همزمان با روز عاشورا و پس از برگزاری مراسم‌های سوگواری، دسته‌های عزاداری و برنامه‌های مذهبی، در صفوف به‌هم‌پیوسته نماز جماعت حضور یافتند و نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.

نماز ظهر عاشورا در قروه با حضور گسترده عزاداران حسینی اقامه شد

اقامه این نماز در میانه آیین‌های عزاداری، جلوه‌ای از پایبندی پیروان مکتب حسینی به ارزش‌های دینی و پیام عاشورا، به‌ویژه اهمیت نماز، بندگی خداوند و ایستادگی در مسیر حق بود.

نماز ظهر عاشورا در قروه با حضور گسترده عزاداران حسینی اقامه شد

مردم قروه با حضور در این مراسم معنوی، یاد و خاطره شهدای کربلا را گرامی داشتند و با تأسی از سیره امام حسین(ع)، بر استمرار راه آن حضرت در اقامه دین و عمل به فرایض الهی تأکید کردند.

کد مطلب 6870557

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