نماز ظهر عاشورا در قروه با حضور گسترده عزاداران حسینی اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حسینی در شهرستان قروه همزمان با روز عاشورا و پس از برگزاری مراسمهای سوگواری، دستههای عزاداری و برنامههای مذهبی، در صفوف بههمپیوسته نماز جماعت حضور یافتند و نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.
اقامه این نماز در میانه آیینهای عزاداری، جلوهای از پایبندی پیروان مکتب حسینی به ارزشهای دینی و پیام عاشورا، بهویژه اهمیت نماز، بندگی خداوند و ایستادگی در مسیر حق بود.
مردم قروه با حضور در این مراسم معنوی، یاد و خاطره شهدای کربلا را گرامی داشتند و با تأسی از سیره امام حسین(ع)، بر استمرار راه آن حضرت در اقامه دین و عمل به فرایض الهی تأکید کردند.
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