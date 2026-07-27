به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حیدری با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حمل‌ ونقل عمومی جاده‌ای آذربایجان‌غربی برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های موجود در ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان برای جابه‌جایی و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین بسیج شده و این ناوگان آماده خدمت‌رسانی به تمامی زائران است.

وی افزود: بخشی از زائران آذربایجان‌غربی برای تشرف به کربلای معلی، پایانه مرزی مهران را انتخاب می‌کنند که در همین راستا از ۲۲ تیرماه تا سوم مردادماه، ۱۶۷ سرویس از استان به مقصد پایانه مرزی مهران اعزام شده و در مجموع ۴ هزار و ۶۰۸ زائر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای آذربایجان‌غربی به این مرز منتقل شده‌اند.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی ادامه داد: بخش دیگری از زائران نیز مرز تمرچین را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب می‌کنند که این مرز به دلیل برخورداری از شرایط مناسب آب‌وهوایی، به عنوان یکی از خوش‌آب‌وهواترین مرزهای اربعینی کشور شناخته می‌شود و از ظرفیت بسیار مناسبی برای تردد زائران برخوردار است.

وی تاکید کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تمام ظرفیت و توان خود در خدمت زائران اربعین حسینی قرار دارد و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده، زمینه جابه‌جایی ایمن، روان و مطلوب زائران فراهم شود.