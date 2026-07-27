https://mehrnews.com/x3cGf6 ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵ کد مطلب 6901017 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵ حال و هوای مرز تمرچین و تردد زائران اربعین حسینی عصر دوشنبه ارومیه - در این فیلم تصاویری از حال و هوای مرز تمرچین و تردد زائران اربعین حسینی را در عصر دوشنبه می بینید. دریافت 14 MB کد مطلب 6901017 کپی شد مطالب مرتبط خدمترسانی گسترده ستاد اجرایی فرمان امام به زائران اربعین در ۶ مرز پیش بینی ۴۰ گیت گذرنامه برای تسهیل تردد زائران اربعین در مرز تمرچین تمهیدات سوخترسانی اربعین در مرز تمرچین؛ افزایش کارت آزاد جایگاهها جابه جایی ۴۶۰۰ زائر آذربایجانغربی به مرز مهران با ناوگان حمل و نقل برچسبها اربعین 1405 مرز تمرچین زائران اربعین
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