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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

حال و هوای مرز تمرچین و تردد زائران اربعین حسینی عصر دوشنبه

حال و هوای مرز تمرچین و تردد زائران اربعین حسینی عصر دوشنبه

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حال و هوای مرز تمرچین و تردد زائران اربعین حسینی را در عصر دوشنبه می بینید.

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کد مطلب 6901017

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