به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، از ابتدای مرداد فیلم‌های گروه سینمایی «هنرو تجربه» در سینماهای خلیج‌فارس دامغان، هلال شاهرود و خورشید شهمیرزاد بر اساس نوبت های مشخص شده از سوی این سالن‌ها به نمایش درمی‌آید.

هم‌زمان با آغاز اکران فیلم‌های «گروه هنروتجربه» در این ۳ شهر، اکران مردمی فیلم سینمایی «پس از عاشقی» به کارگردانی محمدعلی صفورا با حضور کارگردان فیلم، بازیگران و علاقه‌مندان فیلم‌های هنری و تجربی شامگاه روز شنبه سوم مرداد در سینمای خلیج‌فارس دامغان برگزار شد.

محمدعلی صفورا در ابتدای این مراسم با تشکر از حضور مخاطبان و «گروه سینمایی هنروتجربه» که شرایط اکران این فیلم را فراهم کرده است گفت: من حدود ۵۰ سال پیش در همین سالن با هنر سینما آشنا شدم و حتی روزهای که پول نداشتیم فیلم تماشا کنیم، از بیرون سالن سینما فقط صدای آن را گوش می‌کردیم و امروز بسیار برایم باعث افتخار است که اولین فیلمم در شهر خودم به نمایش در می‌آید.

وی با اشاره به اینکه سینمای فرهنگی و هنری نیاز به حمایت جدی مدیران و مسئولان دارد، نمایش ویژه فیلم «پس از عاشقی» را به روح پدر و مادرش و اکبر عبدی بازیگر فقید سینمای ایران تقدیم کرد.

محسن قصابیان بازیگر اصلی فیلم نیز طی سخنانی با اشاره خاطرات خوب خود از حضور در دامغان عنوان کرد: یک‌بار برای تولید فیلم به شهر دامغان سفر کرده بودم و خوشحالم که دوباره به بهانه سینما به این شهر سفر کرده‌ام.

وی با ابراز تأسف شدید از درگذشت اکبر عبدی ادامه داد: اکبر عبدی بازیگر بزرگی بود و توان گسترده‌ای در ایفای نقش‌های کمدی و درام داشت و رفتن او بسیار زود بود. موفقیت بخش زیادی از فیلم‌های سینمای ایران مدیون حضور اکبر عبدی است و امیدوارم که همه ما و مسئولان به سرمایه‌های که در قید حیات هستند بیشتر توجه کنیم.

علی‌اصغر خطیب‌زاده یکی دیگر از بازیگران فیلم نیز بیان کرد: همه هنرها برای این به وجود آمدند که ما آدم‌های بهتری باشیم و جهان زیبایی داشته باشیم و من بسیار خوشحالم که در فیلم «پس از عاشقی» با انسان‌های خوب و مهربان همکار بودم و یک فیلم زیبا را ساختیم.

علی پیمان یکی دیگر از بازیگران فیلم نیز با تشکر از حضور مخاطبان خواستار حمایت آنها از فیلم‌های هنری و تجربی شد.

این مراسم توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» و با همکاری سازمان مردم‌نهاد «خانه تسنیم دامغان» و با حضور اعضای شورای شهر دامغان برگزار شد.