اکران «پس از عاشقی» از ۲۴ تیر در «هنروتجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، فیلم سینمایی «پس از عاشقی» به کارگردانی محمدعلی صفورا و تهیه‌کنندگی حسن امجدی مقدم از ۲۴ تیر در گروه سینمایی «هنروتجربه» اکران می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مرد عکاسی، به عزم سفر در جاده شمال، فرزند جوانش را همراه کرده تا در طی راه، به او نزدیک شود و با ایجاد صمیمیت، او را به اهمیت عشق در زندگی و ازدواج واقف سازد. غافل از اینکه سرنوشت چیز دیگری را در این سفر غافلگیرکننده، رقم زده است.

فیلم سینمایی «پس از عاشقی» پیش‌ از این برای نمایش در جشنواره فیلم مسکو، جشنواره فیلم سلیمانیه عراق و جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب شده بود.

محمدعلی صفورا کارگردان فیلم دارای مدرک کارشناسی کارگردانی سینما و دکترای پژوهش هنر و استاد دانشگاه است و کارگردانی چندین فیلم کوتاه و بلند داستانی و عضویت در هیئت انتخاب و داوری جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی را در کارنامه دارد.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدعلی صفورا، تهیه‌کننده: حسن امجدی مقدم، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، مدیر صدابرداری: امیر پرتو زاده، تدوین: ابراهیم سعیدی: طراحی و ترکیب صدا: عرفان یزدی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی تهرانی، موسیقی: بابک نصیری‌خواه، مدیر تولید و مجری طرح: محمد صنعتی، دستیار تولید و مدیر تدارکات: هاشم ایمانی، دستیار کارگردان در حفظ محیط‌زیست: آزاده سعید بسطامی، منشی صحنه: فیروزه شاه سیاه، مشاور کارگردان: رضا اعظمیان، لوگوتایپ و گرافیک: زهره ندایی، لابراتوار دیجیتال پیش‌گامان سینمای آریا، بازیگران: محسن قصابیان، علی پیمان، مریم کاظمی، علی‌اصغر خطیب‌زاده، شکوه سامع، فاطمه سعیدی، بزرگمهر صفورا، مارال عبدالهی، نیکمهر صفورا، الناز سعید بسطامی، سارا تقی‌پور، حسن تقی‌پور، ثریا گودرزی، نیلوفر کتابداری، مجتبی ابوالقاسم‌پور.