اکران «پس از عاشقی» با یاد کیارستمی؛ سینمای هنری نیاز به حمایت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم رونمایی و اکران فیلم سینمایی «پس از عاشقی» به کارگردانی محمدعلی صفورا و تهیهکنندگی حسن امجدی مقدم شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه، توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
محمدعلی صفورا پس از خیرمقدم گویی به مخاطبان بیان کرد: من پیش از هر چیز از همه عوامل فیلم تشکر میکنم، تکتک آنها برای خلق یک اثر قابلتوجه بسیار زحمت کشیدند. گروه سینمایی «هنروتجربه» متولی نمایش فیلمهای هنری است، امری که بسیار باارزش است. من خواهش دارم که متولیان وزارتخانه در راستای پخش فیلمهایی از ایندست اقدامات بیشتر و گستردهتری انجام دهند و سالنها و نوبتهای بیشتری در اختیار این آثار قرار بگیرد.
وی فیلمش را به عباس کیارستمی تقدیم کرد و گفت: در ماه تیر هستیم و ماهی که هم تولد و هم سفر ابدی استاد عباس کیارستمی در آن اتفاق افتاد. این فیلم به عباس کیارستمی بزرگ تقدیم شده است و من فکر میکنم که لحظات زیادی را با یاد آقای کیارستمی بتوانیم در این فیلم دنبال کنیم.
این کارگردان اظهار کرد: سینمای هنری، سینمای آلترناتیو و سینمای آینده است. این سینمای آلترناتیو نیاز به پشتیبانی بسیار زیاد دارد تا گسترش پیدا کند و روزی برسد که ما فقط به دیدن آثار این سینمای فرهنگی و هنری بنشینیم. این سینما بسیار باارزش است و باید قدرش را بدانیم. فیلم «پس از عاشقی» یک فیلم پرزنتیشنال است؛ یعنی فیلمی که همه چیز جلوی دوربین اتفاق افتاده و از هیچ جلوه ویژهای استفاده نشده است؛ بنابراین مخاطب با کمی صبر شاهد اتفاقاتی در فیلم است که لذتبخش خواهد بود.
حسن امجدی تهیهکننده فیلم نیز «پس از عاشقی» را یک فیلم جادهای توصیف کرد و گفت: نکتهای که در مورد ساخت این فیلم که در واقع یک فیلم جادهای و عاشقانه است وجود دارد، این است که فرایند ساخت بسیار سخت بود و تمامی عوامل فیلم بهشدت همدلانه در جهت تولید و ساخت این فیلم همکاری کردند و اگر همدلی این دوستان نبود قطعاً این فیلم شکل نمیگرفت.
محسن قصابیان بازیگر اصلی فیلم با اشاره به اهمیت فیلمهای هنری و فرهنگی عنوان کرد: «هنروتجربه» بخش مهمی از سینمای ما است و دوستانی که این مدیوم را دنبال کردهاند آثار بسیار خوب و متفاوتی را در این سالها دیدهاند. من امیدوارم که این بخش از سینمای ما گسترش بیشتری پیدا کند و همچنان مخاطب خودش را داشته باشد چرا که ما این مدل از سینما را خیلی نیاز داریم.
وی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که فیلم «پس از عاشقی» با تلاش محمدعلی صفورا و با بودجه شخصی ساخته شده و همانطور که گفته شد بچههای دانشکده دور هم جمع شدیم تا این فیلم ساخته شود اما این به معنی کمکردن قدر سهم دیگر عوامل کار نیست چون واقعا تکتکشان برای این فیلم زحمت کشیدند. ما در جادههای چالوس هر روز با شرایط متفاوتی روبهرو بودیم که کمتر در دیگر فیلمها دیده میشود؛ چون سر کارهای دیگر امکانات واقعاً متفاوت است.
فیلم سینمایی «پس از عاشقی» با حضور بازیگرانی همچون محسن قصابیان، علی پیمان، مریم کاظمی، علیاصغر خطیبزاده، شکوه سامع، فاطمه سعیدی، بزرگمهر صفورا ساخته شده است و از روز چهارشنبه ۲۴ تیر در سینماهای «هنروتجربه» اکران میشود.
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