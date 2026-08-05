به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر غرقشدن فردی در یک استخر شنشویی، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد مردی ۳۷ ساله در استخر شنشویی دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بیان کرد: جسد متوفی پس از انجام اقدامات قانونی، برای بررسیهای لازم به پزشکی قانونی منتقل شد.
وی در ادامه بیان کرد: تحقیقات پلیس برای مشخص شدن علت و جزئیات دقیق این حادثه ادامه دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شهروندان خواست از ورود به استخرهای کشاورزی، شنشویی و سایر مکانهای فاقد تجهیزات ایمنی و نجات خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.
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