به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر غرق‌شدن فردی در یک استخر شن‌شویی، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مردی ۳۷ ساله در استخر شن‌شویی دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بیان کرد: جسد متوفی پس از انجام اقدامات قانونی، برای بررسی‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی در ادامه بیان کرد: تحقیقات پلیس برای مشخص شدن علت و جزئیات دقیق این حادثه ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شهروندان خواست از ورود به استخرهای کشاورزی، شن‌شویی و سایر مکان‌های فاقد تجهیزات ایمنی و نجات خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.