به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ضمن دیدار با ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی و برخی روسای انجمن های تحت پوشش از این فدراسیون و محل استقرار انجمن‌ها بازدید کرد و از نحوه فعالیت ۲۸ انجمن زیر مجموعه مطلع شد.

وی در نشست با مسئولین این فدراسیون و دریافت گزارشی از فعالیت و عملکرد این مجموعه توسط رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی اظهار داشت: با ساز وکار این فدراسیون که ۲۸ انجمن و رشته های متنوع بهره مند است آشنا هستم و می دانم که کار اجرایی در این فدراسیون بسیار سخت است ولی معتقدم که انجمن های ورزشی می تواند ورزش ایران را تکان داده و به حرکت دربیاورد که بهره مندی از رشته های المپیکی راگبی، موج سواری، بیس بال و سافت بال ولاکراس و تنوع فزاینده در ورزشهای هوایی و آبی موید این ادعا است.

دنیامالی فدراسیون انجمن های ورزشی را یک نهاد اجتماعی و عمومی توصیف کرد و اظهار داشت:انجمن های ورزشی فدراسیون بسیار مهمی است که قطعا در ورزش ایران تحول ایجاد خواهد کرد که به درد منافع ملی ما می خورد.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: این فدراسیون فرصت گرانبهایی در اختیار دارد که با فراوانی مخاطب ، جذب نیروی انسانی و جامعه هدف می تواند به مدارج بالا برسد.