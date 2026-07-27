به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، کارشناسان اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با رصد صفحات اینستاگرامی، ۱۷ واحد صنفی متخلف در شهر بوشهر را شناسایی کردند که برای ۹ مورد از آنها حکم پلمب صادر و اجرا شد.

اداره نظارت بر اماکن عمومی استان بوشهر با تشریح این خبر اعلام کرد که این اقدام در پی نارضایتی شهروندان از تبلیغات غیرمجاز در اینستاگرام انجام شده است.



نظارت بر صنوف در هر دو فضای حقیقی و مجازی به‌صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان خواسته شده موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند.