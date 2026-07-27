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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

۱۷ واحد صنفی در بوشهر به‌دلیل تبلیغات نامتعارف شناسایی و پلمب شد

۱۷ واحد صنفی در بوشهر به‌دلیل تبلیغات نامتعارف شناسایی و پلمب شد

بوشهر- اداره نظارت بر اماکن عمومی استان بوشهر از شناسایی ۱۷ واحد صنفی متخلف در فضای مجازی و پلمب ۹ مورد از آنها در شهر بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، کارشناسان اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با رصد صفحات اینستاگرامی، ۱۷ واحد صنفی متخلف در شهر بوشهر را شناسایی کردند که برای ۹ مورد از آنها حکم پلمب صادر و اجرا شد.

اداره نظارت بر اماکن عمومی استان بوشهر با تشریح این خبر اعلام کرد که این اقدام در پی نارضایتی شهروندان از تبلیغات غیرمجاز در اینستاگرام انجام شده است.

نظارت بر صنوف در هر دو فضای حقیقی و مجازی به‌صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان خواسته شده موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6900846

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