به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران سال ۱۴۰۵ در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، با توجه به اصلاحات اعلام شده از سوی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، مهلت ثبت‌نام در این آزمون تا روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.



متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، می‌توانند تا روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.



به‌علاوه، آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل تا روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.



همچنین پیش از این زمان برگزاری چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران سال ۱۴۰۵ شهریورماه اعلام شده بود که براساس اصلاحات اعلام شده زمان برگزاری آزمون (مندرجات صفحۀ ۵، بند ۲ در بخش زمان برگزاری آزمون و نحوۀ دریافت کارت شرکت در آزمون) به روز جمعه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ تغییر یافت.



سایر اصلاحات دفترچه ثبت نام چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران سال ۱۴۰۵



- بند «و» (داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و موقت برای متقاضیان مرد) از بخش «شرایط متقاضیان» مندرج در صفحۀ (۱) دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف می‌شود.



-تمامی توضیحات مندرج در تبصرۀ مربوط به بند «ی» از بخش «شرایط متقاضیان» مندرج در صفحۀ (۲) دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف می‌شود.



-عبارت «الزامی است» از انتهای ردیف ۱۹ فرم پیش نویس تقاضانامه ثبت‌نام (شماره عضویت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره) مندرج در صفحه (۶) دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف می‌شود.



مباحث آزمون مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنما به شرح ذیل اصلاح می‌شود:



رشته روان‌شناسی و گرایش‌های مربوط:

آسیب شناسی روانی

اخلاق حرفه‌ای

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

روش‌ها و فنون مشاوره

مداخلات روان‌شناختی

ارزیابی روانی و تشخیص

روان‌شناسی رشد

روان‌شناسی یادگیری



رشته مشاوره و گرایش‌های مربوط:

آسیب‌شناسی روانی

اخلاق حرفه‌ای

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

روش‌ها و فنون مشاوره

مشاوره خانواده

مشاوره مدرسه، شغلی و توان‌بخشی

مبانی مشاوره