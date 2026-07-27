طاهریان: اربعین امسال آمیخته با حفظ میدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان بعد از ظهر دوشنبه در سفر به آبدان ضمن ادای احترام به شهدای اقتدار جنگ رمضان شهیدان« احسان حاجیان» و «مسعود مظفری پور» یادآورشد: تک تک مردم و جوانان مسجدی در جنگ سنگر مسجد را حفظ کردند و هم در دفاع از ایران اسلامی، این جوانان مسجدی و اقشار مختلف مردم در مقابل بودند که در مقابل حملات ددمنشانه آمریکای کودک کش مقاوم ایستادند.

معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور گفت: جوانان مسجدی درکنار گروه های جهادی به خدمت مشغول هستند و زندگی مردم در استان بوشهر و استان هرمزگان جاری است.

وی یادآورشد: اربعین امسال آمیخته با حفظ میدان و حضور میدانی است و بسیاری از مردم درحال سفر به اربعین سفر خود را کوتاه برای خدمتگزاری به مردم انقلابی کوتاه کردند.

وی با اشاره به بازدید های میدانی از استان هرمزگان وشهرهای سیریک ،چابهار،حاجی آباد و شهرهای استان بوشهر ضمن بازدید از موکب های مسقر بیان کرد: موکب داران سراسر کشور آمادگی خود را درجهت خدمت به مردم خطه جنوب اعلام کردند.

معاون ساماندهی ستاد کانون های فرهنگی مساجد ضمن خداقوت به همه جوانان مسجدی افزود: مجموعه کانون های فرهنگی مساجد یک شبکه فراگیر که از نقطه صفر مرزی تا مراکز استان ها بیش از ۲۸هزار کانون وجود دارد و درجنگ تحمیلی دوم و سوم و در جریان دفاع از حریم اهل بیت (ع) و شهدای مدافع امنیت و سلامت از خانواده کانون فرهنگی و هنری مساجد بودند و به خصوص شهید اقتدار جنگ رمضان شهید شیخیانی از خانواده کانون فرهنگی وهنری و فعال مساجد بودند .

طاهریان در ادامه یادآورشد :تجربه نشان داده است افرادی که از دل مسجد و کانون های فرهنگی مساجد رشد کرده اند میتوانند با اتکا بر همین تجربه مسولیت های بزرگتری را بر عهده بگیرند.

در پایان با حضور مدیر کانون فرهنگی مساجد استان از ستاد اسکان زائران اربعین و مواکب شهر آبدان بازدید شد.