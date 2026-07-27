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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

طاهریان: اربعین امسال آمیخته با حفظ میدان برگزار می شود

طاهریان: اربعین امسال آمیخته با حفظ میدان برگزار می شود

بوشهر- معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد کانون های فرهنگی مساجد کشور گفت: برگزاری مراسم اربعین امسال آمیخته با حفظ میدان  و حضور میدانی  و تجمعات مردمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان بعد از ظهر دوشنبه در سفر به آبدان ضمن ادای احترام به شهدای اقتدار جنگ رمضان شهیدان« احسان حاجیان» و «مسعود مظفری پور» یادآورشد: تک تک مردم و جوانان مسجدی در جنگ سنگر مسجد را حفظ کردند و هم در دفاع از ایران اسلامی، این جوانان مسجدی و اقشار مختلف مردم در مقابل بودند که در مقابل حملات ددمنشانه آمریکای کودک کش مقاوم ایستادند.

معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور گفت: جوانان مسجدی درکنار گروه های جهادی به خدمت مشغول هستند و زندگی مردم در استان بوشهر و استان هرمزگان جاری است.

وی یادآورشد: اربعین امسال آمیخته با حفظ میدان و حضور میدانی است و بسیاری از مردم درحال سفر به اربعین سفر خود را کوتاه برای خدمتگزاری به مردم انقلابی کوتاه کردند.

طاهریان: اربعین امسال آمیخته با حفظ میدان برگزار می شود

وی با اشاره به بازدید های میدانی از استان هرمزگان وشهرهای سیریک ،چابهار،حاجی آباد و شهرهای استان بوشهر ضمن بازدید از موکب های مسقر بیان کرد: موکب داران سراسر کشور آمادگی خود را درجهت خدمت به مردم خطه جنوب اعلام کردند.

معاون ساماندهی ستاد کانون های فرهنگی مساجد ضمن خداقوت به همه جوانان مسجدی افزود: مجموعه کانون های فرهنگی مساجد یک شبکه فراگیر که از نقطه صفر مرزی تا مراکز استان ها بیش از ۲۸هزار کانون وجود دارد و درجنگ تحمیلی دوم و سوم و در جریان دفاع از حریم اهل بیت (ع) و شهدای مدافع امنیت و سلامت از خانواده کانون فرهنگی و هنری مساجد بودند و به خصوص شهید اقتدار جنگ رمضان شهید شیخیانی از خانواده کانون فرهنگی وهنری و فعال مساجد بودند .

طاهریان: اربعین امسال آمیخته با حفظ میدان برگزار می شود

طاهریان در ادامه یادآورشد :تجربه نشان داده است افرادی که از دل مسجد و کانون های فرهنگی مساجد رشد کرده اند میتوانند با اتکا بر همین تجربه مسولیت های بزرگتری را بر عهده بگیرند.

طاهریان: اربعین امسال آمیخته با حفظ میدان برگزار می شود

در پایان با حضور مدیر کانون فرهنگی مساجد استان از ستاد اسکان زائران اربعین و مواکب شهر آبدان بازدید شد.

کد مطلب 6900925

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