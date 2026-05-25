۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

تخریب دو ساختمان نوساز غیرمجاز در باغات قصرالدشت شیراز

شیراز- معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از اجرای عملیات بازگشت به حالت اولیه و تخریب دو دستگاه ساختمان نوساز غیرمجاز در محدوده گروه یک باغات قصردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله خوشبخت با تأکید بر اهمیت حفظ باغات قصردشت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی و زیست‌محیطی شیراز اظهار کرد: در راستای تداوم اقدامات نظارتی و اجرایی برای صیانت از باغات و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، بامداد روز دوشنبه چهارم خردادماه ۱۴۰۵ عملیات بازگشت به حالت اولیه و تخریب دو دستگاه ساختمان نوساز غیرمجاز در محدوده گروه یک باغات قصردشت واقع در خیابان شهید رمضانی اجرا شد.

وی افزود: این عملیات با هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی، عوامل انتظامی، اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری،ناحیه ویژه باغات امور اراضی شهرستان و نیروهای اجرایی شهرداری انجام گرفت و طی آن دو بنای نوساز که بدون اخذ مجوزهای قانونی و برخلاف ضوابط مربوط به حفظ باغات احداث شده بود، تخریب و اراضی مذکور به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

خوشبخت با اشاره به اینکه مجموع مساحت این ساخت‌وسازهای غیرمجاز حدود ۴۵۰ متر مربع بوده است، تصریح کرد: باغات قصردشت به‌عنوان ریه‌های تنفسی شهر شیراز از جایگاه ویژه‌ای در حوزه محیط زیست شهری برخوردار هستند و هرگونه تعرض، تغییر کاربری یا ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده، آسیب جدی به هویت طبیعی و اکولوژیک شهر وارد می‌کند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز ادامه داد: رویکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر بر تشدید نظارت‌ها، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی با سودجویانی استوار بوده که با هدف منافع شخصی اقدام به تخریب تدریجی باغات و تغییر کاربری اراضی باغی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این‌گونه عملیات‌ها علاوه بر جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نقش مؤثری در ایجاد بازدارندگی و صیانت از حقوق عمومی و منابع طبیعی شهر دارد و شهرداری شیراز در این مسیر از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حفاظت از باغات استفاده خواهد کرد.

خوشبخت با قدردانی از همکاری و همراهی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری و عوامل اجرایی شهرداری در اجرای این عملیات بیان کرد: حفظ باغات قصردشت نیازمند مشارکت و حساسیت عمومی شهروندان است و انتظار می‌رود مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی یا تغییر کاربری غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شهرداری گزارش کنند.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از باغات و عرصه‌های طبیعی شیراز یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری در حوزه محیط زیست و خدمات شهری است و روند مقابله با تخلفات در این حوزه به‌صورت مستمر، جدی و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6840946

