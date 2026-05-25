تخریب دو ساختمان نوساز غیرمجاز در باغات قصرالدشت شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله خوشبخت با تأکید بر اهمیت حفظ باغات قصردشت بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای طبیعی و زیستمحیطی شیراز اظهار کرد: در راستای تداوم اقدامات نظارتی و اجرایی برای صیانت از باغات و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، بامداد روز دوشنبه چهارم خردادماه ۱۴۰۵ عملیات بازگشت به حالت اولیه و تخریب دو دستگاه ساختمان نوساز غیرمجاز در محدوده گروه یک باغات قصردشت واقع در خیابان شهید رمضانی اجرا شد.
وی افزود: این عملیات با هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی، عوامل انتظامی، اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری،ناحیه ویژه باغات امور اراضی شهرستان و نیروهای اجرایی شهرداری انجام گرفت و طی آن دو بنای نوساز که بدون اخذ مجوزهای قانونی و برخلاف ضوابط مربوط به حفظ باغات احداث شده بود، تخریب و اراضی مذکور به وضعیت اولیه بازگردانده شد.
خوشبخت با اشاره به اینکه مجموع مساحت این ساختوسازهای غیرمجاز حدود ۴۵۰ متر مربع بوده است، تصریح کرد: باغات قصردشت بهعنوان ریههای تنفسی شهر شیراز از جایگاه ویژهای در حوزه محیط زیست شهری برخوردار هستند و هرگونه تعرض، تغییر کاربری یا ساختوساز غیرمجاز در این محدوده، آسیب جدی به هویت طبیعی و اکولوژیک شهر وارد میکند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز ادامه داد: رویکرد مدیریت شهری در سالهای اخیر بر تشدید نظارتها، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی با سودجویانی استوار بوده که با هدف منافع شخصی اقدام به تخریب تدریجی باغات و تغییر کاربری اراضی باغی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای اینگونه عملیاتها علاوه بر جلوگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز، نقش مؤثری در ایجاد بازدارندگی و صیانت از حقوق عمومی و منابع طبیعی شهر دارد و شهرداری شیراز در این مسیر از تمام ظرفیتهای قانونی برای حفاظت از باغات استفاده خواهد کرد.
خوشبخت با قدردانی از همکاری و همراهی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری و عوامل اجرایی شهرداری در اجرای این عملیات بیان کرد: حفظ باغات قصردشت نیازمند مشارکت و حساسیت عمومی شهروندان است و انتظار میرود مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی یا تغییر کاربری غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی شهرداری گزارش کنند.
وی در پایان تأکید کرد: صیانت از باغات و عرصههای طبیعی شیراز یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری در حوزه محیط زیست و خدمات شهری است و روند مقابله با تخلفات در این حوزه بهصورت مستمر، جدی و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
نظر شما