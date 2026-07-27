انتقاد فرماندار از نوسان و تفاوت قیمت گوشت قرمز در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت اله ولدی در جلسه تنظیم بازار شهرستان بروجرد با محوریت قیمت گوشت، اظهار داشت: قیمت گوشت در بروجرد طی ماههای گذشته نوساناتی داشته و هماکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت دام سبکوسنگین با نوسانات و تفاوت قیمت در بازار همراه است.
وی با اشاره به اختلاف ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی قیمت گوشت در بروجرد با برخی شهرستانهای استان، از جمله خرمآباد، افزود: باوجوداینکه بروجرد یکی از مراکز مهم عرضه دام در غرب کشور است، این اختلاف قیمت قابلقبول نیست و دستگاههای مسئول باید علت آن را بهصورت دقیق بررسی و اعلام کنند.
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به مصوبات پیشین شورای تأمین شهرستان، گفت: بر اساس مصوبه شورای تأمین، شهرداری موظف شده است با ایجاد مراکز با پراکندگی مناسب عرضه گوشت در سطح شهر، زمینه فعالیت بخش خصوصی و عرضه گوشت باقیمت مصوب را برای شهروندان فراهم کند.
ولدی بر ضرورت انجام آنالیز دقیق قیمت تمامشده گوشت از مرحله خرید دام تا عرضه به مصرفکننده تأکید کرد و گفت: دستگاههای متولی، اتاق اصناف، اتحادیه قصابان، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سایر نهادهای مرتبط باید دلایل اختلاف قیمت را بهصورت شفاف ارائه کنند.
وی با بیان اینکه مردم در شرایط جنگ اقتصادی توان تحمل افزایش بیضابطه قیمتها را ندارند، تصریح کرد: در صورت همکارینکردن واحدهای متخلف و بیتوجهی به نرخهای مصوب، برخوردهای قانونی، تعزیراتی و قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی همچنین از تشکیل قرارگاه هفتگی رصد بازار خبر داد و افزود: وضعیت بازار، گزارش بازرسیها، پروندههای تشکیلشده و میزان اثربخشی برخوردها بهصورت مستمر بررسی خواهد شد تا بازار گوشت به ثبات برسد و دغدغه مردم در تأمین این کالای اساسی کاهش یابد.
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