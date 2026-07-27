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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

صرفه‌ جویی ۲۰۰ میلیون دلاری ارزی با راه‌اندازی کارخانه قوطی‌سازی گیلان

صرفه‌ جویی ۲۰۰ میلیون دلاری ارزی با راه‌اندازی کارخانه قوطی‌سازی گیلان

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به نیاز سالانه ۵ میلیارد عددی کشور به قوطی نوشیدنی گفت: با بهره‌برداری از پروژه قوطی‌سازی در گیلان سالانه ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از یک پروژه صنعتی تولید انواع قوطی‌های آلومینیومی نوشابه، اظهار کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی در حال اجراست که نشان از عزم جدی سرمایه‌گذاران برای توسعه صنعت استان دارد.

وی با اعلام اینکه این پروژه با فناوری مدرن و سرعت مطلوب در حال پیشرفت است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این کارخانه تا شهریور ماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به ابعاد فنی این طرح، تصریح کرد: این شرکت قوطی‌سازی با مساحتی بالغ بر ۹ هکتار، هدف تولید سالانه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون عدد قوطی آسان‌بازشو برای انواع نوشیدنی‌ها را دنبال می‌کند. هم‌اکنون بخشی از عملیات اجرایی شامل قطعات زیربنایی و سوله انجام شده و مابقی نیز در دست ساخت است.

پورحیدری با بیان اینکه نیاز کشور به این محصول افزون بر ۵ میلیارد عدد قوطی در سال است، خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، سالانه ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل شده و وابستگی به واردات این محصول به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

وی با مثبت ارزیابی کردن روند اجرا و میزان پیشرفت پروژه، گفت: این طرح در شرایط سخت اقتصادی کشور با تمام قوا در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود زمینه‌ساز اشتغال مستقیم بیش از ۴۰۰ نفر از جوانان و متخصصان استان گیلان شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در پایان تأکید کرد: حمایت از چنین پروژه‌های بزرگ صنعتی که با سرمایه‌گذاری داخلی و بدون وابستگی به منابع بانکی اجرا می‌شوند، یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.

کد مطلب 6901045

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