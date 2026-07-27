به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از یک پروژه صنعتی تولید انواع قوطی‌های آلومینیومی نوشابه، اظهار کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی در حال اجراست که نشان از عزم جدی سرمایه‌گذاران برای توسعه صنعت استان دارد.

وی با اعلام اینکه این پروژه با فناوری مدرن و سرعت مطلوب در حال پیشرفت است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این کارخانه تا شهریور ماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به ابعاد فنی این طرح، تصریح کرد: این شرکت قوطی‌سازی با مساحتی بالغ بر ۹ هکتار، هدف تولید سالانه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون عدد قوطی آسان‌بازشو برای انواع نوشیدنی‌ها را دنبال می‌کند. هم‌اکنون بخشی از عملیات اجرایی شامل قطعات زیربنایی و سوله انجام شده و مابقی نیز در دست ساخت است.

پورحیدری با بیان اینکه نیاز کشور به این محصول افزون بر ۵ میلیارد عدد قوطی در سال است، خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، سالانه ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل شده و وابستگی به واردات این محصول به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

وی با مثبت ارزیابی کردن روند اجرا و میزان پیشرفت پروژه، گفت: این طرح در شرایط سخت اقتصادی کشور با تمام قوا در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود زمینه‌ساز اشتغال مستقیم بیش از ۴۰۰ نفر از جوانان و متخصصان استان گیلان شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در پایان تأکید کرد: حمایت از چنین پروژه‌های بزرگ صنعتی که با سرمایه‌گذاری داخلی و بدون وابستگی به منابع بانکی اجرا می‌شوند، یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.