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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

کالاهای کمیاب در خوزستان از اروند وارد می‌شود

کالاهای کمیاب در خوزستان از اروند وارد می‌شود

اهواز - معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: با مصوبه ستاد تنظیم بازار، مسیر واردات کالاهای کمیاب و گران‌قیمت از منطقه آزاد اروند برای تعدیل قیمت‌ها در بازار خوزستان پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم نسب الباجی عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خوزستان اظهار کرد: بسیاری از کالاهای کمیاب و گران قیمت را می توان با دستور استاندار از منطقه آزاد اروند وارد استان کرد. این موضوع در جلسه مصوب شد تا پیگیری انجام و تعدیل قیمت در بازار صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه انبارها باید ساماندهی شوند، تصریح کرد: در این راستا نظارت بر انبارهای استان صورت گیرد و موجودی آن ها مشخص شود.

وی به موضوع کالابرگ اشاره کرد و افزود: در این خصوص با وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی مکاتباتی به امضای استاندار انجام شده تا روند بهره‌مندی مردم از طرح تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: همچنین تعاونی‌های روستا برای توزیع و خرید کالا فعال تر شوند تا علاوه بر دسترسی آسان روستاییان به مایحتاج عمومی، تردد غیرضروری به شهر کاهش یابد.

الباجی با اشاره به مشکلات حوزه رسانه، بیان کرد: مساله تامین کاغذ مورد نیاز جراید استان در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای رفع موانع در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: کارگروهی ویژه در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شود و به صورت تخصصی رصد، شناسایی و تأمین کالاهای کمیاب و گران در سطح استان و حتی کشور را انجام دهد تا با مدیریت هوشمند، فشار بر معیشت مردم کاهش یابد.

کد مطلب 6901095

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