به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم نسب الباجی عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خوزستان اظهار کرد: بسیاری از کالاهای کمیاب و گران قیمت را می توان با دستور استاندار از منطقه آزاد اروند وارد استان کرد. این موضوع در جلسه مصوب شد تا پیگیری انجام و تعدیل قیمت در بازار صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه انبارها باید ساماندهی شوند، تصریح کرد: در این راستا نظارت بر انبارهای استان صورت گیرد و موجودی آن ها مشخص شود.

وی به موضوع کالابرگ اشاره کرد و افزود: در این خصوص با وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی مکاتباتی به امضای استاندار انجام شده تا روند بهره‌مندی مردم از طرح تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: همچنین تعاونی‌های روستا برای توزیع و خرید کالا فعال تر شوند تا علاوه بر دسترسی آسان روستاییان به مایحتاج عمومی، تردد غیرضروری به شهر کاهش یابد.

الباجی با اشاره به مشکلات حوزه رسانه، بیان کرد: مساله تامین کاغذ مورد نیاز جراید استان در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای رفع موانع در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: کارگروهی ویژه در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شود و به صورت تخصصی رصد، شناسایی و تأمین کالاهای کمیاب و گران در سطح استان و حتی کشور را انجام دهد تا با مدیریت هوشمند، فشار بر معیشت مردم کاهش یابد.