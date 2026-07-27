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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

تاکید دادستان قم بر تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی

تاکید دادستان قم بر تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی

قم- دادستان قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تأکید بر لزوم حمایت قضایی از تولیدکنندگان، خواستار تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی فعالان اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم در هشتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین توانی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، به اهمیت تعامل دادگستری با بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: جلسات ویژه‌ای در دادگستری استان برای بررسی چالش‌های تولید برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با حضور مستمر نمایندگان اتاق بازرگانی، گام‌های مؤثرتری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از صنعتگران استان برداشته شود.

کد مطلب 6901112

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