تاکید دادستان قم بر تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم در هشتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور حجتالاسلام والمسلمین توانی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، به اهمیت تعامل دادگستری با بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: جلسات ویژهای در دادگستری استان برای بررسی چالشهای تولید برگزار میشود.
وی تصریح کرد: انتظار میرود با حضور مستمر نمایندگان اتاق بازرگانی، گامهای مؤثرتری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از صنعتگران استان برداشته شود.
قم- دادستان قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تأکید بر لزوم حمایت قضایی از تولیدکنندگان، خواستار تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی فعالان اقتصادی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم در هشتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور حجتالاسلام والمسلمین توانی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، به اهمیت تعامل دادگستری با بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: جلسات ویژهای در دادگستری استان برای بررسی چالشهای تولید برگزار میشود.
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