به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش عصر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان اردبیل با تأکید بر نقش راهبردی آموزش در آینده کشور اظهار کرد: سرمایهگذاری در این حوزه، زمینهساز توسعه ملی است و نتایج آن طی ۱۰ تا ۱۲ سال آینده در ارتقای کیفیت نیروی انسانی و پیشرفت همهجانبه کشور نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به حمایتهای دولت در شرایط دشوار اقتصادی افزود: با وجود سختترین سال مالی، آموزشوپرورش از بهترین وضعیت بودجهای نسبت به سالهای گذشته برخوردار بوده است.
وزیر آموزش و پرورش بهبود معیشت معلمان را اولویت مشترک دولت و مجلس دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس، گامهای مؤثری در رفع دغدغههای معیشتی فرهنگیان برداشته شود.
کاظمی ادامه داد: رئیسجمهور تمام ظرفیتهای موجود را برای توسعه این وزارتخانه بهکار گرفته که نتیجه آن، افزایش چشمگیر مشارکت خیران و شتاب در طرحهای عمرانی بوده است؛ بهگونهای که خیران در سال گذشته با ۲۸.۵ همت مشارکت، یکی از بالاترین رکوردهای مردمی را در ساخت مدارس به ثبت رساندند.
وی با اشاره به رشد زیرساختهای دیجیتال تصریح کرد: در سال پرچالش گذشته، ۱۰۰ سرور به شبکه شاد افزوده شد و ۱۵۰ سرور دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین برنامه تجهیز ۵۰ هزار کلاس به فناوریهای نوین تدوین شده که تاکنون ۱۰ هزار کلاس به استانداردهای روز مجهز شدهاند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: حتی در بحرانهای سال قبل، فرآیند آموزش لحظهای متوقف نشد و از طریق شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی و محتوای آفلاین تداوم یافت.
کاظمی تأکید کرد: هماکنون تمام توان برای سال تحصیلی جدید بهکار گرفته شده تا آغاز سالی آرام، کاهش نگرانی خانوادهها و جبران افت یادگیری دانشآموزان محقق شود. وی عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت را راهبرد اصلی وزارتخانه برشمرد و محورهای آن را شامل توسعه فضاهای آموزشی، تکمیل مدارس کانکسی، سنگی، نیمهتمام و فرسوده، هوشمندسازی، توانمندسازی معلمان، توسعه ورزشی، تحول پرورشی، کاهش تنوع مدارس، تقویت پیشدبستانی، مهارتآموزی و ارتقای دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد.
وزیر آموزش و پرورش از افزوده شدن ۳ هزار فضای ورزشی در سال گذشته و برنامهریزی مشابه برای سال جاری خبر داد و استان اردبیل را در توسعه پیشدبستانی پیشرو دانست و افزایش پوشش آن را کلید ارتقای کیفیت آموزشی در آینده برشمرد.
کاظمی در پایان گفت: تکمیل ۱۱۱ پروژه مدرسه در استان اردبیل ارزشمند است و وزارتخانه برای اتمام ۵ سالن نیمهتمام و ساخت ۱۱۰ فضای ورزشی در سال ۱۴۰۵، همراه و حامی این استان خواهد بود.
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