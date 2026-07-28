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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

دانشگاه فرهنگیان منشأ تحولات در نسل آینده است

دانشگاه فرهنگیان منشأ تحولات در نسل آینده است

اردبیل- وزیر آموزش و پرورش گفت: دانشگاه فرهنگیان منشأ تحولات اثربخش در نسل آینده کشورمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در بازدید از دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل اظهار کرد: آموزش و پرورش اردبیل با هم‌افزایی و اراده مسؤولان استانی، با ارتقای ۱۲ پله‌ای در سطح کشور به رتبه ۱۰ رسیده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و علمی استان اردبیل افزود: در حال حاضر نیز به مانند گذشته این استان دارای شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و ادبی است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: وجود چنین چهره‌های برجسته‌ای در استان اردبیل نشانگر این است که این استان از جایگاه ویژه‌ای در فرایند آموزش و یاددهی برخوردار است.

کاظمی با اشاره به قرار گرفتن در هفته استان اردبیل، معرفی تمدن، پیشینه و جایگاه علمی و معنوی این استان به نسل کنونی را در این هفته دارای اهمیت دانست.

وی گفت: همچنین این هفته فرصتی برای معرفی چهره‌های شاخص این استان از جمله شیخ صفی‌الدین اردبیلی به‌عنوان بخشی از هویت ملی و منطقه‌ای است تا الگوسازی برای نسل‌های آینده انجام شود.

کد مطلب 6901595

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