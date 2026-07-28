دانشگاه فرهنگیان منشأ تحولات در نسل آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در بازدید از دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل اظهار کرد: آموزش و پرورش اردبیل با هم‌افزایی و اراده مسؤولان استانی، با ارتقای ۱۲ پله‌ای در سطح کشور به رتبه ۱۰ رسیده است.



وی با اشاره به پیشینه تاریخی و علمی استان اردبیل افزود: در حال حاضر نیز به مانند گذشته این استان دارای شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و ادبی است.



وزیر آموزش و پرورش گفت: وجود چنین چهره‌های برجسته‌ای در استان اردبیل نشانگر این است که این استان از جایگاه ویژه‌ای در فرایند آموزش و یاددهی برخوردار است.



کاظمی با اشاره به قرار گرفتن در هفته استان اردبیل، معرفی تمدن، پیشینه و جایگاه علمی و معنوی این استان به نسل کنونی را در این هفته دارای اهمیت دانست.



وی گفت: همچنین این هفته فرصتی برای معرفی چهره‌های شاخص این استان از جمله شیخ صفی‌الدین اردبیلی به‌عنوان بخشی از هویت ملی و منطقه‌ای است تا الگوسازی برای نسل‌های آینده انجام شود.