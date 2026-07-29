رکورد اسپانسر روی پیراهن یک تیم فوتبال شکست + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، بحرانهای مالی در فوتبال جهان معمولا با کاهش بودجه، فروش ستارهها یا حتی انحلال باشگاهها همراه میشود اما باشگاه دپورتیوو مونیسیپال پرو برای عبور از شرایط بحرانی، راهکاری متفاوت را انتخاب کرد.
این باشگاه که به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی سه فصل متوالی سقوط کرده و اکنون در رقابتهای کوپا پرو حضور دارد، برای تأمین هزینههای خود تصمیم گرفت فضای تبلیغاتی پیراهن تیم را به شکل متفاوتی به فروش برساند.
مدیران این باشگاه با راهاندازی یک پلتفرم، هزار جایگاه تبلیغاتی روی پیراهن تیم را با قیمت ۶۰ دلار برای هر بخش عرضه کردند تا شرکتها، کسبوکارهای کوچک و حتی افراد علاقهمند بتوانند به عنوان اسپانسر در این طرح مشارکت کنند.
این ایده تنها طی سه ماه با استقبال گسترده مواجه شد و تمام هزار جایگاه تبلیغاتی به فروش رسید؛ اتفاقی که منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت باشگاه و تأمین هزینههای فصل را فراهم کرد.
در مقابل، شرکتهایی که در این طرح مشارکت کردند، علاوه بر حضور نام و برندشان روی پیراهن تیم، مجوز استفاده رایگان از تصاویر و حضور بازیکنان باشگاه را برای تبلیغات و معرفی کسبوکار خود دریافت کردند؛ اقدامی که به توسعه فعالیت تجاری حامیان مالی نیز کمک میکند.
این پیراهن حالا با قیمت ۳۵ دلار برای هواداران نیز عرضه شده و به دلیل طراحی خاص و حضور هزار اسپانسر، به یکی از متفاوتترین لباسهای فوتبالی جهان تبدیل شده است.
طرح خلاقانه دپورتیوو مونیسیپال در روزهایی که بسیاری از باشگاهها برای جذب اسپانسرهای بزرگ با مشکل مواجه هستند، توجه رسانههای بینالمللی را به خود جلب کرده و به عنوان نمونهای موفق از تأمین مالی جمعی در فوتبال مورد توجه قرار گرفته است.
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