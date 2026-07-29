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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۶

ایمن‌سازی مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو

ایمن‌سازی مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو

معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۸ تهران از اجرای عملیات جایگزینی گاردریل با حفاظ‌های بتنی (نیوجرسی) در مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو (BRT) بزرگراه امام علی(ع) در محدوده منطقه ۸ خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری منطقه ۸ تهران، در راستای ارتقای ایمنی تردد شهروندان و افزایش ضریب ایمنی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، عملیات جمع‌آوری گاردریل و جایگزینی آن با حفاظ‌های بتنی (نیوجرسی) در مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو (BRT) بزرگراه امام علی(ع)، حدفاصل خیابان سبلان تا خیابان فتاحی و در محدوده ایستگاه BRT سبلان اجرا شد.

این پروژه با هدف ارتقای ایمنی مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو، افزایش ایمنی تردد شهروندان، بهبود بهره‌برداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و مدیریت هزینه‌های نگهداشت شهرداری تهران به اجرا درآمد.

ایستگاه BRT سبلان به‌عنوان یکی از ایستگاه‌های پرتردد این محور، روزانه به بیش از ۲ هزار نفر خدمات حمل‌ونقل عمومی ارائه می‌کند. جایگزینی گاردریل با نیوجرسی بتنی، ضمن افزایش ضریب ایمنی این مسیر و کاهش مخاطرات احتمالی، به ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تأمین ایمنی کاربران حمل‌ونقل عمومی و سایر شهروندان منجر خواهد شد.

کد مطلب 6902463

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