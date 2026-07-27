به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم موج گرمای هوا، افزایش قابل توجه مصرف برق و بهمنظور حفظ پایداری شبکه سراسری، شرکت توزیع نیروی برق لرستان برنامه احتمالی مدیریت اضطراری بار را برای روز سه شنبه شش مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد.
این شرکت تأکید کرده است که برنامه اعلامشده صرفاً احتمالی بوده و اجرای آن به شرایط لحظهای شبکه، میزان مصرف برق و وضعیت تولید در سطح کشور بستگی دارد.
اطلاعرسانی از مسیرهای رسمی
شرکت توزیع نیروی برق لرستان اعلام کرده است که جدول زمانبندی و محدودههای احتمالی مدیریت بار از طریق پایگاه اطلاعرسانی، کانالهای رسمی شرکت و رسانههای معتبر در اختیار مشترکان قرار میگیرد تا شهروندان بتوانند برنامهریزی لازم را برای مدیریت فعالیتهای روزانه خود انجام دهند.
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صرفهجویی؛ راهکار عبور از روزهای گرم
شرکت توزیع برق لرستان از مشترکان خانگی، تجاری و عمومی خواسته است با کاهش مصرف برق، بهویژه در ساعات اوج بار، در پایداری شبکه همکاری کنند.
بر این اساس، شهروندان میتوانند با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳ و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کمباری، نقش مؤثری در جلوگیری از اعمال محدودیتهای احتمالی و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان ایفا کنند.
بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق لرستان، برنامه احتمالی مدیریت اضطراری بار (کمبود نیرو) برای روز سه شنبه شش مردادماه ۱۴۰۵ از طریق درگاههای رسمی اطلاعرسانی این شرکت قابل مشاهده و پیگیری است.
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