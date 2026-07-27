علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین در کمربندی شرقی کرمانشاه اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه، دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و مجموعه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی و مدیریت شرایط را آغاز کردند.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و تنها هشت نفر از سرنشینان اتوبوس به صورت سطحی مصدوم شدند که پس از حضور نیروهای امدادی و انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان به شکل سرپایی مداوا و وضعیت آنان بررسی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه اولویت نخست در چنین حوادثی حفظ سلامت و آرامش زائران است، گفت: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و با هماهنگی مدیریت بحران استانداری، فرمانداری کرمانشاه و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، روند انتقال زائران و ادامه مسیر آنان در دستور کار قرار گرفت.

حیدری تصریح کرد: با تلاش دستگاه‌های مسئول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک دستگاه اتوبوس جایگزین در محل حادثه مستقر شد و زائران خراسانی بدون وقفه و با آرامش سفر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دادند.

وی با قدردانی از حضور سریع نیروهای امدادی و خدمات‌رسان استان در صحنه حادثه، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف موجب شد این حادثه در کوتاه‌ترین زمان مدیریت شود و از ایجاد اختلال در مسیر سفر زائران جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به حجم بالای تردد زائران اربعین از محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد زائران اربعین از مسیرهای ارتباطی استان کرمانشاه عبور می‌کنند و به همین دلیل مدیریت تردد، تأمین ایمنی راه‌ها و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حیدری ادامه داد: در ایام اربعین، همه ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران پای کار آمده‌اند و مجموعه‌های امدادی، راهداری، حمل‌ونقل، انتظامی و خدماتی در مسیرهای منتهی به مرزهای استان حضور فعال دارند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زائران در محور اسلام‌آباد غرب به سمت مرز بین‌المللی خسروی تردد می‌کنند، افزود: گروهی دیگر نیز مسیر خود را از محورهای استان به سمت مرز مهران ادامه می‌دهند و برای مدیریت این حجم از تردد، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تأکید کرد: هدف تمامی دستگاه‌های اجرایی استان این است که زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با امنیت، آرامش و کمترین دغدغه مسیر زیارت خود را طی کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی نیز، خدمات‌رسانی و امدادرسانی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.