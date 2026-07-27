https://mehrnews.com/x3cGjQ ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹ کد مطلب 6901200 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹ صد و چهل و نهمین شب بعثت مردم خمین در میدان حماسه خمین- در این ویدئو صد و چهل و نهمین شب بعثت مردم خمین در میدان حماسه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6901200 کپی شد مطالب مرتبط فریاد بیعت مردم اراک با ولایت در صد و چهل و نهمین شب طنین انداز شد دری: پنجم مرداد نماد ایستادگی مردم اراک و شکست منافقین است الوند در شب ۱۵۰؛ روایت ماندگار مردم آوج در یکصد و پنجاهمین شب؛ اجتماع مردم، تجدید پیمان با آرمانها میدانداری ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۴۸ رسید حضور مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن اجتماع شبانه گرگان؛ روایت ماندگار از حضور مردمی برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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