مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به تمهیدات این جمعیت برای مراسم اربعین گفت: جمعیت هلال احمر در داخل کشور مسئولیت امداد و نجات و در خارج از کشور علاوه بر امداد و نجات، ارائه خدمات سلامت را بر عهده دارد.

وی افزود: در مرزهای شرقی کشور پذیرای زائران ورودی هستیم و در مرزهای غربی نیز خدمات خروج زائران ارائه می‌شود. در حال حاضر ۲۱ مرکز عملیاتی و موکب درمانی در عراق فعال هستند و ۱۹۲ دستگاه آمبولانس و خودروی نجات به همراه ۸۵۰۰ نیروی عملیاتی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

بیش از ۹۳ هزار خدمت درمانی و امدادی به زائران

خالدی با بیان اینکه تاکنون ۹۳ هزار و ۱۲۵۷ خدمت به زائران ارائه شده است، اظهار کرد: ۲۴ هزار و ۱۰۶ خدمت با مشارکت موکب‌های درمانی عراقی، ۳۶ هزار و ۱۵۸ خدمت در موکب‌های داوطلبانه مردمی و ۳۲ هزار و ۹۹۰ خدمت نیز به صورت اختصاصی توسط هلال احمر انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱ هزار و ۴۹۳ ویزیت پزشکی، ۱۶ هزار و ۸۵۶ خدمت دارویی، ۴۵۱۸ خدمت پرستاری و ۶۶ مورد انتقال بیماران به مراکز درمانی انجام شده و خدمات‌رسانی همچنان ادامه دارد.

پزشکان و پرستاران در مسیر پیاده‌روی همراه زائران هستند

سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: پزشکان و پرستاران داوطلب در طول مسیر پیاده‌روی در کنار زائران حضور دارند و هر زائری که احساس نیاز به خدمات درمانی داشته باشد، می‌تواند به آنان یا درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های هلال احمر مراجعه کند.

ثبت‌نام در سماح و بیمه اربعین را جدی بگیرید

خالدی از زائران خواست پیش از سفر حتماً در سامانه سماح ثبت‌نام و بیمه اربعین را تهیه کنند و گفت: توصیه ما این است که هیچ زائری بدون ثبت‌نام در سامانه سماح و دریافت بیمه راهی این سفر نشود.

وی همچنین بر برنامه‌ریزی مناسب برای زمان حرکت، رسیدن به مرز، ورود به عراق و زمان بازگشت تأکید کرد.

توصیه‌های هلال احمر برای پیشگیری از گرمازدگی

سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به گرمای هوا توصیه کرد: سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و کسانی که داروی خاص مصرف می‌کنند، حتماً با یک همراه سفر کنند و پیاده‌روی را در ساعات خنک روز، از غروب تا صبح، انجام دهند.

وی افزود: زائران از مصرف غذاهای چرب و سنگین پرهیز کنند، مایعات کافی بنوشند و افرادی که فشار خون ندارند، مقدار کمی نمک همراه آب مصرف کنند.

خالدی خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی مانند سردرد شدید، تهوع، استفراغ، ضعف و بی‌حالی که می‌تواند نشانه گرمازدگی باشد، زائران باید بلافاصله به نزدیک‌ترین درمانگاه یا نیروهای هلال احمر مراجعه کنند.

همراه داشتن داروهای مجاز پیش از خروج از کشور

وی در پایان از زائران خواست پیش از سفر، فهرست داروهای مجاز برای ورود به عراق را بررسی کنند و در صورت تردید، پیش از خروج از مرز با نیروهای هلال احمر یا وزارت بهداشت مستقر در مرزها مشورت کنند تا با مشکلی در ورود به کشور عراق مواجه نشوند.