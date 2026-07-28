وال استریت: برخلاف آمریکا، ایران همچنان ذخایر تسلیحاتی عظیمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال اعتراف کرد که آمریکا با چالش کمبود ذخایر موشک های رهگیری سامانه های پدافندی رو به رو است. این در حالی است که ایران همچنان ذخایر عظیمی از موشک های بالستیک و پهپادها در اختیار دارد.

این گزارش به نقل از مسئولان آمریکایی و میانجی گران به پیشرفت مذاکرات میان ایران و کشور عمان اشاره شده است.

دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز از کاهش بی سابقه ذخایر موشکی این شکور خبر داده است. کاخ سفید نیز اعلام کرده که انتشار داده های مربوط به ذخایر تسلیحاتی آمریکا به صورت مستقیم امنیت ملی این کشور را تهدید می کند.

پیشتر نیز شبکه خبری «ان‌بی‌سی» به نقل از مقامات دولتی آمریکا فاش کرد که ارتش این کشور به دلیل تخلیه سریع ذخایر دفاع هوایی خود، ناچار به اجرای سیاست «شلیک گزینشی» در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شده است.

طبق دستورالعمل جدید فرماندهان آمریکایی سامانه‌های پدافندی تنها در صورتی مجاز به رهگیری هستند که تهدیدی مستقیم متوجه پرسنل نظامی آمریکا یا تأسیسات حیاتی بسیار کلیدی باشد.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد در مواردی که حملات متوجه مکان‌های فاقد حضور نیروهای آمریکایی بوده، پدافند این کشور برای صرفه‌جویی در مصرف موشک‌های گران‌قیمت خود، از درگیری خودداری کرده است.