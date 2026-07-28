فایننشال تایمز: ضربات موشکی دقیق ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز اعتراف کرد که ایران حتی بعد از گذشت ۵ ماه از تجاوزات آمریکا علیه این کشور حملات موشکی مؤثر و دقیقی را انجام می دهد.
روزنامه انگلیسی «گاردین» نیز پیشتر فاش کرده بود که ایران در دوران تشدید تنشها در خاورمیانه، موفق شده است توانایی خود را برای هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی و تأسیسات حیاتی در منطقه تقویت کند. این امر از طریق ترکیبی از پیشرفتهای فنی در برنامه موشکی، بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای و اتخاذ تاکتیکهای نظامی الهام گرفته از تجربه روسیه در جنگ اوکراین محقق شده است.
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