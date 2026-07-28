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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۲

توسعه روش‌های نوین در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو

توسعه روش‌های نوین در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو، بر توسعه روش‌های نوین آزمون، بهره‌گیری از فناوری‌های غربالگری سریع و استقرار نظام نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با بیان اینکه نظام‌های نوین رگولاتوری بر تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد علمی، ارزیابی ریسک و نتایج آزمون‌های معتبر استوار هستند، گفت: شناسایی به‌ موقع مخاطرات و انجام آزمون‌های معتبر در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نقش مهمی در ارتقای اثربخشی نظام‌های نظارتی ایفا می‌کند.

وی افزود: سازمان غذا و دارو توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، ارتقای توان فنی شبکه آزمایشگاهی کشور و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین آزمون و روش‌های غربالگری سریع را در چارچوب قوانین و ضوابط در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، با اشاره به توسعه روش‌های غربالگری سریع در مبادی ورودی کشور گفت: استفاده از فناوری‌هایی مانند طیف‌سنجی و سایر روش‌های سریع، ضمن افزایش سرعت شناسایی مخاطرات، فرآیند تصمیم‌گیری‌های نظارتی را هدفمندتر و کارآمدتر می‌کند.

وی تأکید کرد: روش‌های غربالگری سریع جایگزین آزمون‌های مرجع نخواهند بود، بلکه به‌عنوان ابزاری برای غربالگری اولیه، اولویت‌بندی نمونه‌ها و افزایش کارایی نظام نظارت مورد استفاده قرار می‌گیرند و در صورت نیاز، نتایج آنها با روش‌های مرجع مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

انصاری دوگاهه خاطرنشان کرد: توسعه نظام نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آزمایشگاهی برای شناسایی به‌موقع مخاطرات و تخصیص مؤثر منابع نظارتی، از رویکردهای اصلی سازمان غذا و دارو است و این الگو در بسیاری از نظام‌های رگولاتوری پیشرفته جهان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6901299
حبیب احسنی پور

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