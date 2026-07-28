هشدار زرد هواشناسی برای قم؛تداوم وزش باد شدید و گردوخاک تا پایان هفته

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از روز سه شنبه ششم مردادماه تا آخر هفته با حاکمیت آسمانی صاف تا کمی ابری و وزش باد همراه خواهد بود.



ترابیان بیان کرد: برای امروز سه‌شنبه آسمان صاف پیش‌بینی شده و در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک رخ خواهد داد که به تدریج از شدت باد کاسته می‌شود.



وی ادامه داد: در این روز جهت وزش باد همچنان شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود و دمای هوای شهر قم در این روز بین ۲۸ تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.



کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: شرایط جوی در روز چهارشنبه نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت و آسمان صاف، وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش تدریجی شدت باد برای این روز پیش‌بینی می‌شود.



وی گفت: باد شرقی با سرعت ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت در روز چهارشنبه نیز تداوم خواهد داشت و حداقل و حداکثر دمای شهر قم به ترتیب ۲۶ و ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



جمکران گرم‌ترین و پلنگ‌دره خنک‌ترین نقاط استان بودند



ترابیان با اشاره به دماهای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته افزود: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، پلنگ‌دره با ثبت دمای ۲۲.۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان در ساعات اولیه صبح بوده است.



وی اضافه کرد: همچنین جمکران با ثبت دمای ۴۶.۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان قم در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته به ثبت رسیده است.



وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گفت:بر اساس این هشدار، زمان آغاز فعالیت این سامانه تا اواخر وقت روز جمعه نهم مردادماه در سطح استان تداوم خواهد داشت.



وی افزود: مهم‌ترین پیامد فعالیت این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید است که در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.



وزش باد و گردوخاک همه مناطق استان را دربرمی‌گیرد



ترابیان بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، تمامی مناطق استان قم در محدوده اثر این سامانه قرار دارند و مخاطرات ناشی از آن در سطح استان قابل انتظار است.



وی ادامه داد: هشدار صادر شده در سطح زرد بوده و با هدف آگاهی‌بخشی نسبت به شرایط جوی پیش‌رو و احتمال وقوع پدیده‌های یاد شده صادر شده است.



کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: نوع مخاطره پیش‌بینی شده در این هشدار، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک در مناطق مستعد استان است که از عصر دوشنبه آغاز شده و تا پایان بازه زمانی اعلام شده ادامه خواهد داشت.